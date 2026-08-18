NEC genoemd als titelkandidaat: 'Waarom kunnen Ajax, Feyenoord en PSV dit niet?'

De analisten van Rondo sluiten niet uit dat NEC kan meedoen om het kampioenschap in Nederland. De ploeg van Dick Schreuder eindigde vorig seizoen al op een verdienstelijke derde plaats en met Fred Rutten gelooft ditmaal in een hogere eindklassering.

NEC begon het Eredivisie-seizoen met een teleurstellende 1-2 nederlaag tegen Telstar, maar was zaterdag met 1-4 te sterk van Telstar. Tussendoor bereikten de Nijmegenaren ten koste van Olympiakos ook de laatste voorronde van de Champions League.

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“Het grootste compliment voor NEC is de manier van spelen”, vindt Ruud Gullit. “Dan gaat het niet om het technische aspect, dat zie ik elke keer. Ik zie ze rennen, vliegen en druk zetten, de hele wedstrijd door. Als ik die spits zie (Bryan Linssen, red.), hoe die zich uit de naad loopt... Dan denk ik bij mezelf: waarom kan alleen NEC dit? Waarom kan Ajax het niet? Waarom kan Feyenoord het niet? Waarom kan PSV het niet?”

“Als PSV met dezelfde gretigheid speelt als zij, en met de technische aspecten die ze dan ook hebben, dan ga je het makkelijker hebben in de Champions League”, denkt de oud-topvoetballer. “Dat is mijn punt. Het gaat er mij om dat je een tandje bij moet zetten en dat je voor elke meter moet vechten. Ajax lijkt wel moe en Feyenoord lijkt wel moe. PSV moet tot het laatste moment vechten om er nog een overwinning uit te krijgen. Ze krijgen kans op kans tegen, veel te veel. Ajax moet ook elke week met zo'n gretigheid spelen.

Rutten, voormalig commissaris van NEC, spreekt zijn waardering uit voor trainer Schreuder. “Respect voor Dick. De manier waarop hij dat heeft geïmplementeerd, de speelwijze van dit NEC, dat is echt knap. Maar als je de spelers allemaal individueel gaat bekijken: het zijn bijna allemaal types die je energie geven. Als je naar de nationale top kijkt, dan lopen er echt wel spelers op het veld waarvan je denkt: dat geeft geen energie.”

'NEC niet bang voor Ajax, Feyenoord en PSV'

Rutten denkt dat NEC voor niemand onder hoeft te doen in de Eredivisie. “In onderlinge confrontaties hoeven ze niet bang te zijn voor Ajax, Feyenoord en PSV. Als ze een lange adem kunnen hebben, gaan ze heel lang meedoen. Ik zeg niet dat ze kampioen worden, maar dat ze lang kunnen meedoen.” Volgens Gullit ‘zou dat geweldig zijn’. “Als je ze ziet voetballen, dan vind je het heerlijk als ze gaan meedoen.”

Youri Mulder verwacht dat NEC de komende tijd nog beter kan worden. “Ik heb het gevoel dat ze door deze manier van spelen ook steeds beter en fitter worden. Gedurende het seizoen kan dat wel opbranden, omdat je meer wedstrijden moet spelen. Als ze in de Champions League komen, wordt de kans kleiner dat ze voor het kampioenschap kunnen spelen. Dat gaat veel energie kosten.”