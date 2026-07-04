Mundo Deportivo is zaterdag met groot nieuws naar buitengekomen over het salaris van bij Ajax. De Duitse doelman komt op korte termijn hoogstwaarschijnlijk op huurbasis over van Barcelona.

Vrijdagochtend werd bekend dat Ajax en Barcelona een akkoord hebben bereikt over de komst van Ter Stegen. De Amsterdammers werden al weken in verband gebracht met de ervaren doelman, maar de onderhandelingen verliepen moeizaam vanwege zijn torenhoge salaris.

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Ter Stegen verdient naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro per jaar bij Barcelona. Marca meldde eerder dat Ajax komend seizoen slechts tien procent van het salaris van Ter Stegen zal betalen, ongeveer twee miljoen euro. Het restant zou voor rekening van Barcelona komen.

Mundo Deportivo komt nu echter met andere informatie. Volgens de Catalaanse sportkrant is het salaris dat Ajax Ter Stegen uiteindelijk verschuldigd zal zijn afhankelijk van diens sportieve prestaties.

Daarmee neemt Ajax een financieel risico: Ter Stegen kan potentieel ‘meer dan drie miljoen euro’ gaan opstrijken voor één seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Voordeel van de constructie is echter dat de Amsterdammers ‘als er iets misgaat geen vaste betaling verschuldigd zijn’, klinkt het.