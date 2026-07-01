België is verbijsterd door beelden van persconferentie Oranje en zelfs zangeres Maan reageert

Beelden van de persconferentie met Ronald Koeman na de WK-wedstrijd Nederland – Marokko gaan viraal in België. Sporza deelde een video met brutale vragen van Valentijn Driessen aan de bondscoach van Oranje. In korte tijd is de video al ruim vier miljoen keer bekeken.

"Nederlandse pers gaat los op Koeman", schrijft Sporza erbij. "Ronald Koeman krijgt op de persconferentie na de wedstrijd stevige vragen van zijn favoriete journalist." Het Belgische sportplatform spreekt van 'Nederlandse pers core', waarmee men doelt op de vlijmscherpe cultuur in de Nederlandse sportjournalistiek.

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“Ronald, maar aan de bal hebben jullie eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond”, concludeert Driessen tijdens de persconferentie. Koeman antwoordt: “Te weinig, dat klopt. Dat heeft natuurlijk met keuzes te maken. Ik vond dat we juist in de eerste helft aan de linkerkant veel gevaarlijker hadden kunnen worden met Micky (van de Ven, red.) en Cody (Gakpo).”

“Díaz is namelijk niet een speler die de hele wedstrijd meeverdedigt. Daar hadden we veel vaker en sneller naartoe kunnen spelen. Aan de rechterkant kwamen we een paar keer door, maar daar was de laatste pass net niet goed”, blikte Koeman terug. “We hebben simpelweg te weinig gecreëerd. Dan kun je altijd de vraag stellen of dat aan vijf verdedigers ligt of niet. Die vraag mag je stellen."

“Maar iedereen beschouwt dit in Nederland als een afgang, ik incluis. Heb jij inmiddels je ontslag aangeboden bij de KNVB?”, wilde Driessen vervolgens weten. Koeman had dat toen nog niet gedaan.. “Wanneer ga je dat doen?”, wilde Driessen weten. Daarop zei Koeman: “Ik ga rustig nadenken over mijn toekomst. Na zo'n wedstrijd zit de teleurstelling nog volop in je hoofd. Morgen ga ik alles op een rijtje zetten. Misschien ben ik er morgenmiddag al uit." Inmiddels heeft hij wel zijn vertrek bekendgemaakt.

Driessen hield vol: “Grote trainers nemen vaak hun verantwoordelijkheid. Jullie hebben uiteindelijk alleen de tweede ronde gehaald.” Koeman kon zich niet vinden in die framing. “Maar omdat ik nu niet zeg wat jij graag wilt horen, betekent dat toch niet dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem?" Daarop zei Driessen: “Jij weet zelf ook dat dit nergens meer toe leidt. Dan is het toch eigenlijk einde verhaal?”

"Mag ik ook zeggen dat ik daar nu nog niet verder over heb nagedacht? Daarom kan ik daar op dit moment niet zoveel meer over zeggen”, zei Koeman tot slot. “Oké, succes met nadenken morgen”, wilde Driessen nog kwijt.

De beelden van de persconferentie gaan viraal op Instagram. Er is zelfs een reactie te lezen van zangeres Maan de Steenwinkel. Zij reageert met een emoji: "😩". Het account Cruyff, een officieel account over de nalatenschap van Johan Cruijff, schrijft: "😢😢".