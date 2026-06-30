Ronald Koeman per direct weg als bondscoach van Oranje

Ronald Koeman is per direct opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal, zo maakt hij dinsdagavond zelf bekend op Instagram. De keuzeheer beschikte over een aflopend contract bij de KNVB en heeft na het teleurstellend verlopen WK besloten dit niet te verlengen.

Het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten was de laatste klus van Koeman als bondscoach van Oranje. De doelstelling van de KNVB was om minimaal de halve finale te halen, maar daar wist het Nederlands elftal bij lange na niet aan te voldoen. Na een gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan (2-2) volgden goede overwinningen op Zweden (5-1) en Tunesië (3-1), waardoor Oranje bovenaan eindigde in Groep F. Het betekende dat Marokko de tegenstander werd in de zestiende finale, maar de Noord-Afrikanen bleken na strafschoppen te sterk.

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Direct na het teleurstellende einde van het toernooi kreeg Koeman bij de NOS de vraag of hij al duidelijkheid wilde geven over zijn toekomst, maar de bondscoach besloot dat het daar niet het moment voor was. Ook op de persconferentie werd de trainer hiernaar gevraagd. Daar liet hij weten alles op een rijtje te gaan zetten en er mogelijk de middag na de wedstrijd al uit te zijn.

Inmiddels is duidelijk dat Koeman heeft besloten de eer aan zichzelf te houden en op te stappen als bondscoach. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede termijn bij Oranje. Koeman keerde begin 2023 terug als bondscoach en stond sindsdien 44 wedstrijden aan het roer. Daarvan wist Nederland 24 duels te winnen, eindigde het negen keer in een gelijkspel en ging Oranje elf keer onderuit. Op het EK van 2024 wist Nederland onder Koeman tot de halve finale te reiken, waarin Engeland met 2-1 te sterk was.

“Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands Elftal af te sluiten”, schrijft Koeman.

“Als ik terugkijk op mijn loopbaan voel ik vooral trots en dankbaarheid”, vervolgt hij. “Ik heb het voorrecht gehad om te werken bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona en natuurlijk twee periodes bij Oranje. Clubs en mensen die mij hebben gevormd en herinneringen hebben gegeven die ik mijn leven lang zal koesteren.”

“Juist daarom doet het pijn dat mijn periode bij Oranje zo eindigt. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Die heb ik altijd gevoeld en zal ik ook altijd blijven voelen.”

“De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar. Wanneer iemand van wie je zielsveel houdt een zware strijd voert, verandert je perspectief. Mijn vrouw Bartina heeft mij, ondanks haar eigen ziekteproces, iedere dag gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken. Dat getuigt van een ongelooflijke kracht. Ik ben haar daar meer dankbaar voor dan ik ooit onder woorden zal kunnen brengen.”

“Ik wil alle spelers bedanken met wie ik heb mogen werken. Jullie inzet, karakter en vertrouwen hebben mij iedere dag gemotiveerd. Dank ook aan mijn staf, de KNVB, alle medewerkers achter de schermen en de clubs waar ik heb mogen werken. Maar bovenal dank aan de supporters. Voor jullie steun, juist ook op de momenten dat het moeilijk was. Het was een enorme eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen als bondscoach.”

“Ik neem afscheid met gemengde gevoelens. Natuurlijk had ik mijn periode bij Oranje het liefst afgesloten met een wereldtitel. Die droom is helaas onvervuld gebleven. Maar boven alles overheerst de trots. Trots op alles wat het voetbal mij heeft gebracht, op de mensen die ik heb ontmoet en op het feit dat ik van mijn grootste passie mijn beroep heb mogen maken”, aldus Koeman, die eindigt met een dankwoord.