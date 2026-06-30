Bondscoach Ronald Koeman blijft er na de uitschakeling van het Nederlands elftal bij dat zijn strijdplan tegen Marokko het juiste was. In zijn eerste interview na de thriller in Monterrey, waarin Oranje in de strafschoppenserie het onderspit delfde, wil de keuzeheer niet inhoudelijk ingaan op vragen over zijn toekomst bij de KNVB.

Oranje eindigde in de poule met Japan, Zweden en Tunesië bovenaan door met in een 4-3-3-systeem zeven punten te vergaren. In de zestiende finales gooide Koeman die formatie echter overboord en koos hij voor een 5-2-3-opstelling, om zo extra defensieve zekerheid in te bouwen. Marokko had echter het meeste balbezit en dwong ook de meeste kansen op de openingstreffer af, maar stuitte telkens op de geweldig keepende Bart Verbruggen - en anders wel op de lat. Cody Gakpo leek Oranje twintig minuten voor tijd zowaar de zege te schenken, maar in blessuretijd kopte Issa Diop de verdiende gelijkmaker binnen. In de verlenging werd vervolgens niet meer gescoord, waarna drie gemiste strafschoppen Nederland de das omdeden.

Koeman: 'Ik denk niet dat we onszelf iets kunnen verwijten'

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Als Jeroen Stekelenburg (NOS) Koeman kort na de wedstrijd vraagt hoe hij terugkijkt op zijn keuze om het speelplan aan te passen, antwoordt de bondscoach resoluut: "Positief. We hebben eigenlijk weinig weggegeven. Ik denk dat we onszelf niets kunnen verwijten. En dat blijkt ook wel uit hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. Natuurlijk speelt een penaltyserie dan in de hoofden mee. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd die beter kunnen. Op bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver teruggingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. Helemaal niets weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg met een aantal geweldige spelers. Maar dat is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid."

'Heel Nederland heeft gevraagd dat we met vijf verdedigers moeten spelen'

Stekelenburg werpt tegen dat er 'twee kanten' aan het verhaal zijn en dat Nederland door de omzetting 'heel weinig aan voetballen is toegekomen'. "Nou, ik vond dat wij in de eerste helft juist veel meer via links gevaarlijk konden worden. Want Brahim Díaz heeft ook een broertje dood aan verdedigen. Daar hebben we te weinig uit gehaald. We hebben gekozen om zo te spelen omdat we in drie wedstrijden te veel hebben weggegeven. Dan kun je je ogen daarvoor sluiten en met hetzelfde verder gaan. Maar dan vind ik dat het aan de trainer ligt om dingen te veranderen. Dat alles op een aantal momenten beter kan en anders kan? Oké, dat zou goed kunnen. Maar vooraf zijn er natuurlijk mensen die kunnen zeggen dat ze deze aanpassing snappen. Achteraf... Heel Nederland heeft gevraagd dat we met vijf verdedigers moesten spelen. Speel je met vijf, krijg je daar kritiek op. Dus ja... Maar, nogmaals: het interesseert me geen puntje puntje puntje."

Tegen het einde van het interview brengt Stekelenburg de toekomst van Koeman ter sprake. "Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe het nu verder gaat? Je hebt gezegd dat de halve finale de doelstelling was. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?" Koeman houdt de boot af: "Nee, nee, dat gaat vanaf morgen komen. Ik heb daar wel mijn gedachten over. Maar dit lijkt me niet het moment om daar iets over te zeggen." Stekelenburg probeert het toch nog een keer: "Krijgen we geen inkijkje", maar Koeman houdt vol: "Nee, zeker niet."

Van der Vaart: 'Ik denk dat hij ermee stopt'

Terug in de studio denkt Rafael van der Vaart wel te weten welke kant het opgaat. "Ik denk dat hij ermee stopt. Ja, het is mooi geweest. Hij zit ook met de gezondheid van zijn vrouw. Hij heeft het gewoon goed gedaan. Het was een moeilijke periode, de eerste keer dat hij het overnam. Hij heeft het geweldig gedaan, maar dit is een hele grote teleurstelling geweest, gewoon een hele slechte wedstrijd. Ik heb nog het gevoel dat ze denken dat het best wel ok was. Het is ook anders, als je daar bent. Je moet je keuzes zelf ook verantwoorden, maar het was gewoon een teleurstellende avond."