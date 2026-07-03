Michael Reiziger? Oranje is geen opleidingsplek voor trainers

De KNVB staat voor een cruciale keuze. Na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman moet technisch directeur Nigel de Jong een opvolger aanwijzen. En snel ook. Eén naam die opvallend vaak rondzingt, is die van Michael Reiziger. Dat zou onbegrijpelijk zijn, schrijft redacteur Tijmen Gerritsen in zijn column voor FCUpdate.

Bondscoach van Oranje ben je niet zomaar. Het is misschien wel de mooiste baan in het Nederlandse voetbal. Daarom is het traditioneel gezien een functie voor trainers die hun sporen in het internationale voetbal hebben verdiend. Trainers die prijzen hebben gewonnen, onder grote druk hebben gepresteerd. Logisch ook, want het is een ervaringsvak.

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Nu Ronald Koeman vertrekt, vliegen de namen alweer over tafel. Arne Slot. Erik ten Hag. Peter Bosz en zelfs Pep Guardiola. Trainers van wie je weet wat ze kunnen en die zich hebben bewezen op het hoogste niveau.

Maar tussen dat rijtje duikt ook telkens Michael Reiziger op. En dat is best vreemd.

Michael Reiziger kan best een goede trainer zijn of worden in de toekomst. Maar om hem nu al door te schuiven naar het Nederlands elftal? Dat is nogal wat.

Kijk alleen al naar zijn cv. Dat is voor een bondscoach veel te dun. Bij Jong Ajax werd hij kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Dat is knap, al beschikte hij daar destijds over een zeer talentvolle lichting. Daarna werd hij bondscoach van Jong Oranje. En juist daar ontbreken (op dit moment) de prestaties.

Op het EK van 2025 haalde Jong Oranje de halve finale, maar stelde het zeker qua veldspel teleur. Daarnaast kreeg Reiziger forse kritiek op zijn selectiekeuzes. Hij stuurde smaakmaker Luciano Valente op vakantie, maar moest hem door een blessure alsnog oproepen. Uiteindelijk groeide Valente uit tot de grote uitblinker van Jong Oranje.

Ook de kwalificatie voor het volgende EK verloopt momenteel uiterst moeizaam. Jong Oranje staat vierde in de groep, met vijf punten uit vijf wedstrijden, achter landen als Bosnië-Herzegovina en Israël. Dat zijn resultaten die je moeilijk kunt rijmen met een promotie naar de belangrijkste trainersfunctie van Nederland.

Sterker nog: Reiziger heeft nog nooit een club als hoofdtrainer geleid op het hoogste niveau. Geen Eredivisie, geen buitenlandse competitie. Het bondscoachschap van Oranje zou dus zijn eerste functie op het absolute topniveau zijn. Je zou daarom verwachten dat zijn naam voorlopig helemaal niet valt.

Toch is het juist de naam van Reiziger die volgens Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam al langere tijd rondzingt in Zeist als mogelijke opvolger van Koeman. Blijkbaar staat hij erg hoog aangeschreven bij Nigel de Jong.

En dat baart me zorgen. De bondscoach van Oranje kies je niet omdat hij prettig met je samenwerkt op de campus in Zeist. Je kiest hem omdat hij heeft bewezen gepresteerd te hebben, een elftal beter te maken, op een duidelijke manier de Nederlandse voetbalvisie uitdraagt en communicatief sterk genoeg is om een grote groep internationals bij elkaar te houden. De bondscoach is bovendien het uithangbord van het Nederlandse voetbal.

Het lijkt mij stug dat Nigel de Jong kan concluderen dat Reiziger hier perfect aan voldoet. Misschien is Reiziger wel erg geschikt als assistent-bondscoach. Maar als eindverantwoordelijke?

Het bondscoachschap van Oranje is geen functie waarin je moet ontdekken of iemand het niveau aankan. Dat moet hij al lang hebben bewezen. De KNVB moet daarom de allerbeste trainer zoeken die beschikbaar is. En als dat niet lukt, de een na beste. Niet degene die toevallig al in Zeist rondloopt.