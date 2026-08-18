Chery ziet historische NEC-stunt dichterbij komen en komt met duidelijke boodschap

staat met N.E.C. voor een van de belangrijkste tweeluiken uit de clubgeschiedenis. De Nijmegenaren nemen het in de play-offs van de Champions League op tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Hoewel een plek tussen de Europese elite voor de club normaal gesproken nauwelijks voor te stellen is, durft de aanvoerder inmiddels te dromen van een historische stunt. "De Champions League is normaal gesproken geen realistisch doel voor een club als NEC. Maar nu we hier staan, mogen we ervan dromen", vertelt Chery in gesprek met Voetbal International.

De ploeg van trainer Dick Schreuder bereikte deze laatste voorronde door af te rekenen met Olympiakos Piraeus. Na een 2-1 overwinning na verlenging op de Griekse grootmacht is het hoofdtoernooi nog maar één horde verwijderd. Voor veel spelers in de selectie is dit een eerste kennismaking met het allerhoogste Europese podium, maar de aanvallende middenvelder neemt een schat aan ervaring mee. In 2022 bereikte hij met Maccabi Haifa de groepsfase door Rode Ster Belgrado uit te schakelen.

Artikel gaat verder onder video

"Zij maakten in de return in de laatste minuut een eigen goal", blikt de routinier terug op dat succes met de Israëliërs. "Fantastisch om mee te maken. En ik weet hoe belangrijk het is om thuis een goed resultaat neer te zetten". N.E.C. speelt het eerste duel voor eigen publiek in De Goffert, waarna de beslissing een week later in Noorwegen valt. De aanvoerder weet dat een slechte uitgangspositie fataal kan zijn. "Het gaat heel zwaar worden, maar we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen".

Bodø/Glimt maakte vorig seizoen indruk in Europa en liet zien ook tegen grote clubs overeind te kunnen blijven. De technische staf en spelersgroep hebben de komende tegenstander inmiddels uitgebreid geanalyseerd. "Een goede ploeg", oordeelt Chery over de Noren. "Ze kunnen heel compact staan en counteren, maar ook heel aanvallend spelen". Volgens de middenvelder moet N.E.C. waken voor de strakke organisatie van de opponent. "Toen speelden ze ook echt goed. We hebben de beelden bekeken. Ik zag een ploeg met veel structuur en een hoge intensiteit. Het zal een open wedstrijd worden".

Ondanks de zware opgave benadrukt de mentor van de Nijmeegse selectie dat de club vooral de vruchten moet plukken van de verrassende derde plaats in de Eredivisie van vorig seizoen en de huidige Europese campagne. "Daar moeten we vooral van genieten. Iedereen, hoor. Het hele stadion. Het gaat heel mooi zijn. Dit is het hoogst haalbare", aldus Chery. De ervaren kracht weigert de droom als onrealistisch weg te zetten. "Alles kan gebeuren in het voetbal".