Van Dijk onder druk bij Oranje? ‘Ik denk dat dat de oplossing is’

De recente aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal zorgt direct voor discussie over de positie van . In Voetbalpraat buigen analisten zich over de vraag of de nieuwe bondscoach bij zijn eerste selectiemoment moet doorselecteren en een nieuw centraal duo moet formeren. De 35-jarige verdediger is al jarenlang de onbetwiste leider van Oranje, maar ziet inmiddels een jongere generatie op de deur kloppen.

Oud-prof Bram van Polen is vooral benieuwd of de opvolger van Ronald Koeman direct harde beslissingen durft te nemen binnen de selectie. Volgens Karim El Ahmadi zou de voormalig trainer van FC Barcelona eerst oriënterende gesprekken kunnen voeren met de ervaren krachten om duidelijk te maken dat hun rol mogelijk verandert. El Ahmadi plaatst daarbij wel een kanttekening: als de mandekker wekelijks uitblinkt bij Liverpool kan de bondscoach hem onmogelijk buiten de ploeg houden. Anco Jansen ziet de trainerswissel bij de nationale ploeg juist als het perfecte moment om de defensie te vernieuwen. "Ik denk wel dat dat de oplossing is", stelt Jansen.

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Volgens Jansen zou het goed zijn als het Nederlands elftal onder leiding van de nieuwe oefenmeester met een frisse selectie aan de komende voetbalperiode begint. De oud-voetballer schuift namen als Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven en Jurriën Timber naar voren om het centrum mee te vormen. "Als je met een nieuwe coach aan een nieuwe speelstijl begint is dat misschien goed om met nieuwe jongens te doen", legt Jansen uit.

Van Polen wil de routinier echter nog niet afschrijven en kijkt nadrukkelijk naar de naderende seizoensstart in Engeland. "Ik denk dat het valt en staat bij wat voor seizoen Van Dijk gaat draaien", verklaart Van Polen. Hij refereert daarbij aan de afgelopen periode onder Slot, toen de verdediger na aanvankelijke twijfels uitstekend presteerde. "Het eerste jaar onder Slot was hij echt goed en dat komt ook omdat hij gepusht wordt om dat te doen", blikt de analist terug. Toch signaleert Van Polen dat de status van de aanvoerder bij het nationale team enigszins is veranderd. "Hij heeft nog steeds heel veel voorwaarden", begint Van Polen. "Er hangt natuurlijk iets negatiefs rondom hem met het Nederlands elftal, ondanks dat hij de onbetwiste leider is", concludeert hij.

Dit alles creëert een interessant dilemma voor de nieuwe bondscoach. De Spanjaard begint met een schone lei en moet beslissen of hij de gevestigde hiërarchie direct doorbreekt. Een sterk seizoen onder Iraola zal het voor de technische staf bijzonder lastig maken om de ervaren verdediger te passeren, terwijl een mindere vorm de deur wagenwijd openzet voor de nieuwe generatie. De eerste selectie voor de interlands in september zal direct uitwijzen hoe ver de keuzeheer bereid is te gaan in de vernieuwing van zijn elftal.