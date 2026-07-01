‘KNVB ziet gedroomde opvolger Ronald Koeman niet zitten’

De KNVB heeft duidelijk gemaakt het niet te zien zitten in Peter Bosz als opvolger van Ronald Koeman als bondscoach, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. Als de bond wél interesse had in de trainer van PSV, had er in januari een lijntje uitgegooid moeten worden.

Koeman stapte dinsdagavond op als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje was de nacht ervoor niet opgewassen tegen Marokko in de zestiende finale van het WK. De Atlasleeuwen waren beter in het nemen van strafschoppen en plaatsten zich zodoende ten koste van Nederland voor de achtste finale. De KNVB had uitgesproken dat de doelstelling van Oranje de halve finale was, dus besloot Koeman de eer aan zichzelf te houden na de uitschakeling.

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In Kick-off komt de opvolging van Koeman ter sprake en gaat het gesprek al snel richting Peter Bosz, die tot zijn contractverlenging bij PSV de gedoodverfde kandidaat leek. Begin februari zette hij echter zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. PSV-watcher Jeroen Kapteijns stelt dat het geen reëel scenario is dat Bosz alsnog wordt losgeweekt bij de Eindhovenaren. “Als je tien maanden hebt onderhandeld, nu een tweejarig contract hebt en net bent begonnen aan de voorbereiding, zal dat PSV geen knip voor de neus waard zijn”, maakt hij duidelijk. “Ik kan het me niet voorstellen dat PSV daarin mee zou gaan.”

Mike Verweij is het daar niet mee eens en geeft aan dat hij gelooft dat de KNVB kans maakt bij Bosz. “Ik vind dit grote woorden”, begint de Ajax-volger. “Als PSV vindt dat Peter Bosz ze heel veel heeft gebracht en ook merkt dat hij heel graag bondscoach wil worden… Peter Bosz is er absoluut het type niet naar dat er met de pet naar gaat gooien, maar als je merkt dat hij hier verdrietig zit omdat hij liever in Zeist had gezeten en je hebt met Arne Slot een heel goed alternatief voorhanden, kun je Bosz over de rode loper naar Zeist laten gaan”, suggereert hij.

“Ik denk dat de KNVB het gewoon niet ziet zitten in Peter Bosz”, haakt Driessen erop in. Volgens de verslaggever had de bond een lijntje kunnen uitwerpen. “Dan hadden ze in januari gezegd: ‘Peter, we weten niet hoe het gaat met Ronald Koeman, maar jij bent voor ons wel een kandidaat’. Ik denk dus dat ze het gewoon niet in hem zien zitten.”

Driessen haalt aan dat mensen Bosz een ‘procestrainer’ noemen en daarom niet geschikt zou zijn. “Maar net zo snel als Arne Slot bij Feyenoord heeft hij PSV in zijn eerste seizoen op de rails gekregen. Toen speelden ze gewoon geweldig voetbal”, blikt de journalist terug. “Hij is zo ervaren; ik denk dat hij redelijk snel zijn spelvisie kan injecteren bij het Nederlands elftal.”