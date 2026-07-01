Duitse econoom die wereldtitel Oranje voorspelde, heeft nieuwe boodschap voor Nederland

De Duitse econoom die een wereldtitel voorspelde voor het Nederlands elftal, moet erkennen dat zijn model ernaast zat. Nadat Joachim Klement driemaal op rij de wereldkampioen goed voorspelde, zag hij dat de uitschakeling van het Nederlands elftal een einde maakte aan de reeks. Toch acht hij dat Oranje nog altijd in staat om over twee jaar Europees kampioen te worden.

Oranje-fans konden zich de afgelopen maanden vastklampen aan de voorspelling van Klement, die werkt als onderzoeker voor een Britse investeringsbank. In zijn model houdt de econoom rekening met onder meer het Bruto Binnenlands Product per inwoner, de bevolkingsgrootte, het weer en de FIFA-ranking. Verder neemt Klement ook toeval mee als factor in zijn berekeningen.

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"Dit jaar voorspel ik een onwaarschijnlijke winnaar, wat verkeerd aanvoelt", zei hij zelf in april. "Maar het model is het model en ik vertrouw op het systeem." Het heeft echter niet zo mogen zijn. "Aan het Nederlands elftal en alle Nederlanders: mijn excuses als ik jullie valse hoop heb gegeven, maar wat hebben jullie ongelooflijk veel pech gehad. Denk alleen al aan die strafschop van Bart Verbruggen die hij nét niet wist te keren", schrijft Klement nu op zijn eigen Substack.

"Deze wedstrijd was misschien wel de meest wrede manier om uitgeschakeld te worden. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit team een groot toernooi kan winnen. Misschien wel het EK over twee jaar, al beloof ik jullie één ding: daar ga ik deze keer geen voorspellingen over doen", geeft hij aan. "Aan het begin van het toernooi werd ik uitgelachen, net als anderen die dachten dat Nederland wereldkampioen kon worden. Maar na de groepsfase noemden analisten Oranje ineens, naast Frankrijk, Spanje en Argentinië, als één van de vier grote kanshebbers."

"Ik hoop dat Nederland trots is op dit elftal. Ik ben zelf geen Nederlander, maar eerlijk gezegd ben ik ontzettend trots op deze ploeg. Dat is meer dan ik over mijn eigen nationale team kan zeggen", wijst hij naar Duitsland, dat na strafschoppen werd uitgeschakeld door Paraguay.

Neymar lacht om voorspellingen

Klement vertelt dat zijn mailbox 'helemaal volstroomt'. Dat heeft ook te maken met tweets van Neymar, die moest lachen om de verkeerde voorspellingen van Klement. De econoom verwachtte dat Japan zou winnen van Brazilië in de zestiende finale, maar dat gebeurde niet. "Meneer Joachim Klement, probeer het de volgende keer maar weer", schreef Neymar na die wedstrijd. Na de uitschakeling van Oranje voegde hij toe: "En nog een fout 😂."

"De ene helft van de berichten komt van mensen die genieten van mijn mislukte voorspelling – en terecht, die neem ik volledig voor mijn rekening. De andere helft vraagt of ik mijn model nu ga opdoeken", schrijft Klement. "Serieus? Ik ben econoom en beleggingsstrateeg. In de beleggingswereld weten we als geen ander dat voorspellingen regelmatig verkeerd uitpakken. Er is niet voor niets een gezegde: om geld te verdienen, hoef je maar zes van de elf keer gelijk te hebben."

"Tot nu toe zat ik drie van de vier keer goed. Dus wees gerust: over vier jaar ben ik gewoon terug met een nieuwe reeks WK-voorspellingen", kondigt hij aan. "Hopelijk begrijpen mensen tegen die tijd ook beter wat mijn belangrijkste boodschap is: geluk is uiteindelijk de belangrijkste factor. Geen enkel model of systeem kan perfecte voorspellingen doen. Het enige waar je op kunt hopen, is dat je vaker gelijk hebt dan ongelijk. Voetbalwedstrijden zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. Juist daarom is voetbal – en eigenlijk elke sport – zo mooi om naar te kijken."