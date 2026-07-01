De KNVB onderneemt actie nadat meerdere Oranje-internationals na de verloren strafschoppenserie tegen Marokko het doelwit werden van racistische uitlatingen op sociale media. , en kregen na hun gemiste penalty's een stortvloed aan kwetsende reacties over zich heen, waarna de voetbalbond heeft besloten een melding te doen bij Meld.Online Discriminatie.

Na de uitschakeling op het WK verschenen onder berichten van de drie internationals op Instagram racistische teksten en afbeeldingen van apen. Kluivert en Summerville besloten daarop de reactiemogelijkheid onder hun berichten uit te schakelen, waardoor de berichten niet langer zichtbaar zijn. Op het account van Timber waren de reacties nog wel te zien. Daar ging het om ten minste enkele tientallen racistische uitingen.

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De KNVB spreekt zich in duidelijke bewoordingen uit over de situatie. "We vinden dit vreselijk", zegt een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond. "We zien online reacties waarin spelers racistisch en discriminerend worden bejegend na de uitschakeling. Daar trekken we een duidelijke grens. Racisme en discriminatie horen nergens thuis: niet in het voetbal, niet online en niet in onze samenleving."

KNVB schakelt Meld.Online Discriminatie in

Met de melding wil de KNVB de racistische berichten laten onderzoeken. Meld.Online Discriminatie beoordeelt de uitingen vervolgens en juridisch medewerkers bepalen of sprake is van strafbare feiten en of aangifte wordt gedaan.

Het meldpunt laat weten nog geen melding van de KNVB te hebben ontvangen, maar benadrukt dat er al vóór de wedstrijd tientallen meldingen binnenkwamen over racistische reacties onder berichten van voetballers. "Daar zaten dingen bij die strafbaar waren."

Tijdens het WK werd op televisie bovendien een reclamespot met oud-international Ruud Gullit uitgezonden, waarin aandacht werd gevraagd voor de gevolgen van online haat. De KNVB voert al langere tijd campagne tegen racisme.

Pijnlijk patroon na gemiste penalty's

De gebeurtenissen rond de Oranje-internationals doen denken aan de nasleep van de EK-finale van 2021. Ook de Engelse internationals Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka kregen destijds na hun gemiste strafschoppen tegen Italië te maken met een golf aan racistische berichten op sociale media.

De politie onderzocht uiteindelijk meer dan zeshonderd berichten, wat leidde tot elf arrestaties. Tegelijkertijd spraken veel supporters juist hun steun uit aan de spelers. Toen Saka terugkeerde van vakantie, had Arsenal duizenden brieven, kaartjes en vlaggen voor hem uitgestald als steunbetuiging.