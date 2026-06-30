Nederland likt de wonden na de uitschakeling van Oranje op het WK door Marokko. Minister-president Rob Jetten heeft genoten van het zestiende finaleduel, ondanks de voor Oranje ongelukkige afloop.

Oranje vond zijn Waterloo op het WK dinsdagnacht in Monterrey. Nadat er na negentig en honderdtwintig minuten een 1-1 tussenstand op het scorebord stond, dolf het elftal van bondscoach Ronald Koeman in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk het onderspit.

Nederland kreeg ontzettend veel kritiek vanwege de speelwijze tegen Marokko. Oranje plooide grote delen van de wedstrijd terug op eigen helft en ging uiteindelijk verdiend onderuit.

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Jetten heeft desondanks genoten van wat hij heeft gezien. “Na een zinderende wedstrijd tussen Oranje en de Atlasleeuwen is het WK Voetbal voor Nederland helaas voorbij. Geweldig om te zien hoe sport verbroedert”, schrijft de premier op X.

“Hoe Nederlandse fans van links naar rechts harten veroverden met de gigantische Oranje fanwalks”, vervolgt Jetten. “Hoe de overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hun verdiende winst op positieve wijze viert. Hoe teamgenoten én tegenstanders zich ontfermen over Cody Gakpo in deze emotioneel loodzware tijd voor hem en zijn gezin.”

Jetten doelt met die laatste zin op het recente overlijden van Gakpo’s zoontje. De Oranje-international maakte afgelopen weekend bekend dat hij en zijn vriendin Noa van der Bij hun ongeboren zoontje zijn verloren tijdens de zwangerschap.