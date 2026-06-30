Kluivert, Timber en Summerville grijpen hard in na dramatische penaltyreeks

Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten alle drie een strafschop in de zestiende finale van het WK tegen Marokko. Het drietal kreeg na afloop op Instagram veel haat te verduren, dus besloten zij direct maatregelen te nemen.
Het Nederlands elftal ging in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK na strafschoppen onderuit tegen Marokko. Bij Oranje namen Timber, Kluivert en Summerville hun verantwoordelijkheid, maar zij wisten allen hun penalty niet te benutten. Nadat Kluivert de paal had geraakt en Timber naast had geschoten, zag Summerville zijn strafschop gekeerd worden door Yassine Bounou.
Na afloop kreeg het drietal te maken met een flinke hoeveelheid online haat van emotionele voetbalsupporters. Daarop besloten zij alle drie in te grijpen op Instagram. Timber schakelde de mogelijkheid om op zijn posts te reageren helemaal uit, terwijl Summerville en Kluivert hun instellingen zo hebben aangepast dat alleen mensen die zij zelf volgen kunnen reageren op posts.
De reacties die Timber, Kluivert en Summerville kregen, waren veelal racistisch. "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen. Dit heeft niks met voetbal te maken", aldus FunX-presentator Fernando Halman op Instagram. "Sinds wanneer heeft het missen van een strafschop iets te maken met je huidskleur? De racisten zijn weer bezig. Ze zijn weer helemaal los aan het gaan. Ik heb de accounts gezien van Timber, Kluivert, Summerville. Allemaal lelijke walgelijke berichten. Afbeeldingen van apen. Ga je ziel reinigen. Als je alles wat buitenlands is uit je leven zou halen, zou je leven heel saai zijn", besluit hij.
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Trieste internet helden elke keer weer. Social media moet echt een identificatie plicht op komen, gecontroleerde accounts op ID waar jij als eigenaar verantwoordelijk voor bent. Aanpakken al dit soort lui.
We weten toch onderhand wel hoe het zit met die toetsenbordtrollen? Gewoon negeren! Summerville en Kluivert verwijt ik weinig of niets, zij namen inderdaad de verantwoordelijkheid die anderen niet aandurfden. Die penalty van Summerville had iets beter gemogen, maar vergeet die keeper niet(penaltykiller). Die van Kluivert viel net effe verkeerd, hij wilde de bal iets te mooi en strak in de uiterste hoek in het zijnet spelen. Maar dan Timber, een duur betaalde prof die zichzelf te goed vond voor Feyenoord schiet als een amateur jeugdspeler naast het doel.........Bravo jongen. Je moeder zal wel trots op je zijn. Timbertje, kijk eens hoe Teun Koopmeiners een strafschop neemt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Trieste internet helden elke keer weer. Social media moet echt een identificatie plicht op komen, gecontroleerde accounts op ID waar jij als eigenaar verantwoordelijk voor bent. Aanpakken al dit soort lui.
We weten toch onderhand wel hoe het zit met die toetsenbordtrollen? Gewoon negeren! Summerville en Kluivert verwijt ik weinig of niets, zij namen inderdaad de verantwoordelijkheid die anderen niet aandurfden. Die penalty van Summerville had iets beter gemogen, maar vergeet die keeper niet(penaltykiller). Die van Kluivert viel net effe verkeerd, hij wilde de bal iets te mooi en strak in de uiterste hoek in het zijnet spelen. Maar dan Timber, een duur betaalde prof die zichzelf te goed vond voor Feyenoord schiet als een amateur jeugdspeler naast het doel.........Bravo jongen. Je moeder zal wel trots op je zijn. Timbertje, kijk eens hoe Teun Koopmeiners een strafschop neemt.