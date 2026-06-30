Kluivert, Timber en Summerville grijpen hard in na dramatische penaltyreeks

, en misten alle drie een strafschop in de zestiende finale van het WK tegen Marokko. Het drietal kreeg na afloop op Instagram veel haat te verduren, dus besloten zij direct maatregelen te nemen.

Het Nederlands elftal ging in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK na strafschoppen onderuit tegen Marokko. Bij Oranje namen Timber, Kluivert en Summerville hun verantwoordelijkheid, maar zij wisten allen hun penalty niet te benutten. Nadat Kluivert de paal had geraakt en Timber naast had geschoten, zag Summerville zijn strafschop gekeerd worden door Yassine Bounou.

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Na afloop kreeg het drietal te maken met een flinke hoeveelheid online haat van emotionele voetbalsupporters. Daarop besloten zij alle drie in te grijpen op Instagram. Timber schakelde de mogelijkheid om op zijn posts te reageren helemaal uit, terwijl Summerville en Kluivert hun instellingen zo hebben aangepast dat alleen mensen die zij zelf volgen kunnen reageren op posts.

De reacties die Timber, Kluivert en Summerville kregen, waren veelal racistisch. "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen. Dit heeft niks met voetbal te maken", aldus FunX-presentator Fernando Halman op Instagram. "Sinds wanneer heeft het missen van een strafschop iets te maken met je huidskleur? De racisten zijn weer bezig. Ze zijn weer helemaal los aan het gaan. Ik heb de accounts gezien van Timber, Kluivert, Summerville. Allemaal lelijke walgelijke berichten. Afbeeldingen van apen. Ga je ziel reinigen. Als je alles wat buitenlands is uit je leven zou halen, zou je leven heel saai zijn", besluit hij.