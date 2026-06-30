Grote gevolgen voor Vandaag Inside door WK-uitschakeling Oranje

De uitschakeling van Oranje op het WK heeft vervelende gevolgen voor Vandaag Inside, zo maakt Wilfred Genee duidelijk bij Radio 538. De talkshow zal de komende weken nog steeds iedere maandag tot en met donderdag twee keer per avond op tv te zien zijn. Door de uitschakeling valt echter een groot deel van de vaste onderwerpen weg.

Het Nederlands elftal ging in de nacht van maandag op dinsdag na strafschoppen onderuit tegen Marokko in de zestiende finale van het WK. Daardoor zit het toernooi er voor Oranje zo’n drie weken voor de finale al op: een flinke teleurstelling voor de KNVB. De bond had uitgesproken minstens de halve finale te willen halen.

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Ook voor Talpa komt het nieuws van de uitschakeling hard aan. Tot en met de finale op 19 juli is Vandaag Inside namelijk iedere maandag tot en met donderdag twee keer per avond te zien, terwijl De Oranjezomer op vrijdag tot en met zondag twee uitzendingen per avond maakt. “We hebben gewoon twee uitzendingen per avond”, geeft Genee desgevraagd aan bij Radio 538, terwijl hij in de lach schiet.

De presentator krijgt vervolgens de vraag waar ze het dan over gaan hebben in de uitzendingen. “Ik denk dat er een man is die er niet eens zo rouwig om is: het orakel uit Grolloo”, doelt Genee op Johan Derksen. “Die kan dan nog meer onderwerpen behandelen die niets met voetbal te maken hebben. Het worden drie hele lange weken”, vreest hij.

De inhoud van de talkshow zal de komende periode dus veranderen. “Wij kunnen niet meer schakelen met Noa (Vahle, red.), dat onderdeel valt weg”, zegt Genee. Vahle was namens Talpa in Noord-Amerika om verslag te doen van de laatste ontwikkelingen rondom Oranje. “Dan moeten we ons focussen op een ander land waar we eventueel meer in geïnteresseerd zijn.” Genee verwacht wel dat de kijkcijfers niet zullen lijden onder de uitschakeling van Oranje. “Mensen zullen hopen dat er een beetje onzin uitkomt bij ons, dus dan ga je – hoop ik – daarnaartoe. Dus daar gaan we vanuit.”