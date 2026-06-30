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Hugo Borst pleit naast Koeman voor nog een ontslag bij KNVB

30 juni 2026, 17:35
Ronald Koeman van Oranje
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Als het aan Hugo Borst ligt, vertrekt niet alleen Ronald Koeman na het teleurstellend verlopen WK bij de KNVB, zo schrijft hij in het Algemeen Dagblad. De schrijver zou ook graag zien dat Nigel de Jong wordt ontslagen.

Het Nederlands elftal ging in de nacht van maandag op dinsdag na strafschoppen onderuit tegen Marokko in de zestiende finale van het WK. Het heeft er alles van weg dat dit de laatste wedstrijd van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje was. Besluit de keuzeheer niet zelf op te stappen, ligt het voor de hand dat de KNVB zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

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Borst begrijpt weinig van de uitleg van Koeman over het spelen met vijf verdedigers na afloop van de wedstrijd. De bondscoach gaf aan dat hij het precies hetzelfde zou aanpakken als hij de kans kreeg het opnieuw te doen. “Tja”, luidt de reactie van Borst daarop. “Laat maar, hij vertrekt toch.”

De schrijver vindt dat de aandacht op iemand anders moet worden gericht. “Belangrijker is dat Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, snel vriendelijk bedankt wordt voor bewezen onkunde. Voordat hij straks weer een verkeerde trainer aanstelt”, aldus Borst. Hij wijst op Peter Bosz, die een nieuw contract tekende bij PSV omdat De Jong de beslissing over Koeman wilde uitstellen tot na het WK. “Nu is Arne Slot vrij, Erik ten Hag is ook wel los te weken bij FC Twente, maar ik vrees zo dat hij met Michael Reiziger op de proppen gaat komen.”

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Van mij mag die directeur de Jong ook wel vertrekken. Niemand weet wat hij doet omdat zijn takenpakket onduidelijk is.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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Gusa
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Kan het in deze alleen maar eens zijn met Borst.

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Van mij mag die directeur de Jong ook wel vertrekken. Niemand weet wat hij doet omdat zijn takenpakket onduidelijk is.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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