PSV heeft gehengeld naar de diensten van , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De betrouwbare PSV-watcher weet dat de regerend landskampioen van Nederland zich deze zomer wil versterken met verdedigers.

Naast Anass Salah-Eddine vertrekt waarschijnlijk ook Sergiño Dest deze zomer bij PSV. De ploeg van Peter Bosz zal dus op zoek moeten naar vervangers. “Opvallend is ook dat de club weleens heeft gehengeld naar de diensten van voormalig Feyenoorder Geertruida, maar van iets wat ook maar wijst op een (huur)deal is op dit moment geen sprake”, benadrukt hij direct.

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Volgens Elfrink weegt Geertruida momenteel zijn opties af, maar lijkt het logischer dat de veelzijdige verdediger zijn loopbaan voortzet in Engeland. Onlangs werd bekend dat Sunderland de verdediger wil overnemen van RB Leipzig, waar hij officieel nog onder contract staat.

Ook de naam van Sergi Domínguez (21), van het Kroatische Dinamo Zagreb, valt. Earnest Stewart zou al hebben geïnformeerd naar de talentvolle centrale verdediger annex rechtsback. Ook de naam van Ruud Nijstad wordt genoemd, al verlengde hij onlangs zijn contract tot 2029 bij FC Twente.