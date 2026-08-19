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Hans Kraay weet: deze veelbesproken spelers blijven in beeld bij Oranje onder Xavi

19 augustus 2026, 10:40
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Tijjani Reijnders en Crysencio Summerville hoeven zich geen zorgen te maken over hun plekje in het Nederlands elftal, zo verwacht Hans Kraay junior. De journalist denkt dat spelen in de Saudische competitie geen obstakel vormt voor de nieuwe bondscoach Xavi Hernández, in tegenstelling tot Ronald Koeman.

Na een goed WK met Oranje had Summerville de keuze uit veel Europese topclubs, maar koos hij uiteindelijk voor een lucratief aanbod van Al-Hilal. Ook Reijnders is op weg naar de Saudi Pro League, waar hij woensdag wordt gekeurd bij Al-Qadsiah. Kraay junior kan er niet omheen: “Ik begrijp inmiddels dat deze vrachtwagens vol met geld niet voor iedereen te negeren zijn. Steven Bergwijn weet daar alles van”, begint hij in zijn column voor Voetbal International.

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Oud-bondscoach Ronald Koeman liet verschillende spelers uit de Saudische competitie, zoals Bergwijn, voorheen structureel links liggen, omdat hij niet gecharmeerd was van het niveau in de steenrijke competitie.

Nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernández staat hier anders in, denkt Kraay junior. “Want Xavi heeft zelf een imposante achtergrond in die contreien. Die heeft jarenlang in Qatar bij Al-Sadd gewerkt, als speler en als trainer. Geloof me, onze zandbakjongens worden door Xavi gewoon geselecteerd”, aldus de verslaggever.

Xavi als nieuwe bondscoach stond overigens niet bovenaan het lijstje van de ESPN-journalist: “Mijn eerste keus was Arne Slot. Mijn tweede keus was Erik ten Hag of Peter Bosz. En als Nigel de Jong een klein beetje zijn best had gedaan, had hij een van deze trainers moeiteloos binnen kunnen harken”, stelt hij.

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Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 28 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

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