Domper voor PSV: Ruud Nijstad verlengt contract bij FC Twente

Groot nieuws uit Enschede. FC Twente heeft een akkoord bereikt met over een contractverlenging tot medio 2029. Met de nieuwe verbintenis weet de club uit Enschede het achttienjarige verdedigingstalent uit handen te houden van onder meer PSV, FC Barcelona en Eintracht Frankfurt.

Nadat landskampioen PSV gister (donderdag) interesse toonde in de verdediger, besloot de leiding van FC Twente een tandje bij te zetten om hem ook volgend seizoen te behouden.

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Eerder maakte Voetbal International al melding van het feit dat beide partijen dichter tot elkaar kwamen tijdens de onderhandelingen. In het nieuwe contract zijn naar verluidt wel enkele beloftes opgenomen over een eventuele vervolgstap in de toekomst.

Nijstad geeft in een reactie op de website van FC Twente aan dat hij nog niet klaar is in Enschede: “Afgelopen half jaar heb ik veel mee mogen maken en veel geleerd bij FC Twente. Ik heb niet het gevoel dat ik hier bij FC Twente al ben uit gevoetbald. Ik had veel keuzes en daar heb ik goed over nagedacht. Na alle voor- en nadelen op een rij te hebben gezet gaf mij het beste gevoel om hier te blijven, in mijn eigen omgeving. Als voetballer kan ik bij FC Twente nog stappen maken en ik denk dat dit mijn beste leeromgeving is. Komend seizoen kijk ik vooral uit naar de Europese wedstrijden, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Erik ten Hag is blij met het nieuws: Afgelopen seizoen heeft Ruud op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal gemaakt en heeft hij laten zien dat hij een zeer getalenteerde verdediger is. Niet voor niets was er veel interesse voor hem van onder andere Europese grootmachten. We zijn er blij mee dat Ruud ervoor gekozen heeft zijn contract te verlengen. Hij voelt zich hier thuis, de supporters zijn trots op hem en hij heeft een sterke band met de regio. Wij hebben bij FC Twente de competenties om hem verder te brengen, hij is een toegevoegde waarde om onze hoge ambities waar te maken. Prachtig om te zien dat een regionale speler uit de eigen opleiding deze ontwikkeling doormaakt. Laat het een voorbeeld voor andere talentvolle spelers zijn. Ruud staat symbool voor de identiteit van FC Twente; als regionale club jonge spelers de kans geven om op topniveau te presteren, zowel nationaal als internationaal.”