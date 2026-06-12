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Domper voor PSV: Ruud Nijstad verlengt contract bij FC Twente

12 juni 2026, 16:48
Ruud Nijstad en John van den Brom
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Groot nieuws uit Enschede. FC Twente heeft een akkoord bereikt met Ruud Nijstad over een contractverlenging tot medio 2029. Met de nieuwe verbintenis weet de club uit Enschede het achttienjarige verdedigingstalent uit handen te houden van onder meer PSV, FC Barcelona en Eintracht Frankfurt. 

Nadat landskampioen PSV gister (donderdag) interesse toonde in de verdediger, besloot de leiding van FC Twente een tandje bij te zetten om hem ook volgend seizoen te behouden. 

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Eerder maakte Voetbal International al melding van het feit dat beide partijen dichter tot elkaar kwamen tijdens de onderhandelingen. In het nieuwe contract zijn naar verluidt wel enkele beloftes opgenomen over een eventuele vervolgstap in de toekomst.

Nijstad geeft in een reactie op de website van FC Twente aan dat hij nog niet klaar is in Enschede: “Afgelopen half jaar heb ik veel mee mogen maken en veel geleerd bij FC Twente. Ik heb niet het gevoel dat ik hier bij FC Twente al ben uit gevoetbald. Ik had veel keuzes en daar heb ik goed over nagedacht. Na alle voor- en nadelen op een rij te hebben gezet gaf mij het beste gevoel om hier te blijven, in mijn eigen omgeving. Als voetballer kan ik bij FC Twente nog stappen maken en ik denk dat dit mijn beste leeromgeving is. Komend seizoen kijk ik vooral uit naar de Europese wedstrijden, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Erik ten Hag is blij met het nieuws: Afgelopen seizoen heeft Ruud op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal gemaakt en heeft hij laten zien dat hij een zeer getalenteerde verdediger is. Niet voor niets was er veel interesse voor hem van onder andere Europese grootmachten. We zijn er blij mee dat Ruud ervoor gekozen heeft zijn contract te verlengen. Hij voelt zich hier thuis, de supporters zijn trots op hem en hij heeft een sterke band met de regio. Wij hebben bij FC Twente de competenties om hem verder te brengen, hij is een toegevoegde waarde om onze hoge ambities waar te maken. Prachtig om te zien dat een regionale speler uit de eigen opleiding deze ontwikkeling doormaakt. Laat het een voorbeeld voor andere talentvolle spelers zijn. Ruud staat symbool voor de identiteit van FC Twente; als regionale club jonge spelers de kans geven om op topniveau te presteren, zowel nationaal als internationaal.” 

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Celta de Grifo
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Celta de Grifo
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Uitstekend nieuws, niet in het minst voor de ontwikkeling van de jonge Nijstad. Eerst maar eens een volledig jaar in het 1e van FC Twente spelen

12deman
950 Reacties
348 Dagen lid
798 Likes
12deman
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FC TWENTE wil niet aan PSV verkopen maar liever voor meere aan het buitenland. Logisch.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
34 Reacties
855 Dagen lid
24 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitstekend nieuws, niet in het minst voor de ontwikkeling van de jonge Nijstad. Eerst maar eens een volledig jaar in het 1e van FC Twente spelen

12deman
950 Reacties
348 Dagen lid
798 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FC TWENTE wil niet aan PSV verkopen maar liever voor meere aan het buitenland. Logisch.

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Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 18 jaar (17 jan. 2008)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
1
2024/2025
Twente
0
0

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