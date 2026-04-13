‘FC Twente schrikt FC Barcelona voorlopig af met vraagprijs van 8 miljoen voor Nijstad’

13 april 2026, 14:42
Ruud Nijstad van FC Twente
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Barcelona haakt voorlopig af in de jacht op Ruud Nijstad van FC Twente, zo weet het Spaanse SPORT. De Tukkers zouden een bedrag van acht miljoen euro verlangen voor de achttienjarige verdediger, maar dat vinden de Spanjaarden op dit moment te veel geld.

Nijstad beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het profvoetbal. De jonge verdediger maakte begin oktober zijn debuut voor FC Twente in de derby tegen Heracles Almelo (2-1 winst) en kan sindsdien bijna steevast op een basisplaats rekenen. De achttienjarige verdediger, die nog een contract heeft tot medio 2027, staat te boek als groot talent en dat is ook in het buitenland opgevallen. Onder meer Barcelona en Bayern München zijn al genoemd als mogelijke bestemmingen voor Nijstad.

Een avontuur in Catalonië zal er voor nu in ieder geval niet van komen, zo stelt SPORT. De Spaanse krant weet namelijk dat FC Twente een bedrag van acht miljoen euro verlangt voor zijn parel, wat Barcelona momenteel te gortig vindt voor een speler die zich nog steeds flink moet ontwikkelen. Er is echter nog geen definitieve streep door de transfer heen gegaan.

Intern bij Barça stelt men dat het feit dat de transfer nu niet doorgaat niet ligt aan een gebrek aan interesse. In plaats daarvan worden timing, planning en strategie genoemd door de krant. “Barcelona is van mening dat het niet het juiste moment is om onderhandelingen van deze omvang aan te gaan. De club wacht liever tot later in het seizoen voordat er een beslissing wordt genomen of er een nieuwe poging gedaan gaat worden.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 18 jaar (17 jan. 2008)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
17
1
2024/2025
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48

