FC Barcelona haakt voorlopig af in de jacht op van FC Twente, zo weet het Spaanse SPORT. De Tukkers zouden een bedrag van acht miljoen euro verlangen voor de achttienjarige verdediger, maar dat vinden de Spanjaarden op dit moment te veel geld.

Nijstad beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het profvoetbal. De jonge verdediger maakte begin oktober zijn debuut voor FC Twente in de derby tegen Heracles Almelo (2-1 winst) en kan sindsdien bijna steevast op een basisplaats rekenen. De achttienjarige verdediger, die nog een contract heeft tot medio 2027, staat te boek als groot talent en dat is ook in het buitenland opgevallen. Onder meer Barcelona en Bayern München zijn al genoemd als mogelijke bestemmingen voor Nijstad.

Een avontuur in Catalonië zal er voor nu in ieder geval niet van komen, zo stelt SPORT. De Spaanse krant weet namelijk dat FC Twente een bedrag van acht miljoen euro verlangt voor zijn parel, wat Barcelona momenteel te gortig vindt voor een speler die zich nog steeds flink moet ontwikkelen. Er is echter nog geen definitieve streep door de transfer heen gegaan.

Intern bij Barça stelt men dat het feit dat de transfer nu niet doorgaat niet ligt aan een gebrek aan interesse. In plaats daarvan worden timing, planning en strategie genoemd door de krant. “Barcelona is van mening dat het niet het juiste moment is om onderhandelingen van deze omvang aan te gaan. De club wacht liever tot later in het seizoen voordat er een beslissing wordt genomen of er een nieuwe poging gedaan gaat worden.”