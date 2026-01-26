FC Barcelona hoopt zich binnenkort te kunnen versterken met de achttienjarige van FC Twente, zo weet het doorgaans betrouwbare WFCGRONINGEN op X. De Spaanse grootmacht heeft een delegatie naar het huis van de verdediger gestuurd om met hem te praten.

Nijstad debuteerde dit seizoen in het eerste elftal van FC Twente en staat te boek als een van de grootste talenten van de Tukkers. De jongeling is Max Bruns inmiddels voorbij in de pikorde en mag dit jaar al in de nodige wedstrijden minuten maken. De achttienjarige linkspoot speelde tot dusver negen duels in het eerste elftal, waarvan zeven als basisspeler. Daarin wist hij een assist te geven.

Artikel gaat verder onder video

Nijstad ligt momenteel nog tot medio 2027 vast in Enschede. De nummer acht van de Eredivisie wil zijn parel logischerwijs niet zomaar kwijt en is momenteel met hem in gesprek over een nieuwe verbintenis. De verwachting is dat de verdediger binnenkort zijn handtekening zal zetten onder een nieuw contract.

Toch heeft FC Barcelona geprobeerd de jongeling te overtuigen naar Spanje te komen. De Catalanen zien behoorlijk wat jonge verdedigers vertrekken en zien in Nijstad een geschikte kandidaat voor de toekomst. De Spaanse koploper zou zelfs een delegatie naar Nederland hebben gestuurd, waarmee bij Nijstad thuis over zijn toekomst is gesproken.