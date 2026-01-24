Live voetbal 1

Quinten Timber ontsnapt aan vroege kaart bij Olympique Marseille, fans zijn lyrisch

Quinten Timber
Foto: © Imago
24 januari 2026, 22:26   Bijgewerkt: 23:04

Quinten Timber heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt voor Olympique Marseille. De van Feyenoord overgekomen middenvelder was direct veelbesproken, door een vroege overtreding in de thuiswedstrijd tegen RC Lens (3-1 zege).

In de zevende minuut van de wedstrijd ging Timber hard door op Saud Abdulhamid. Na zijn tackle leken de noppen van Timber te belanden op de enkel van Abdulhamid. Op sociale media reageerden kijkers verbaasd dat de Nederlander wegkwam zonder kaart.

Op X verschijnen reacties als “Timber neemt geen kaart? 😱”, “Waarom krijgt Timber hier geen kaart, zelfs geen geel?” en “Zelfs geen gele kaart voor Timber?” laten zien dat veel fans de tackle als minimaal kaartwaardig beschouwden. Kijkers spreken van een ‘gevaarlijke’ tackle.

Wel wordt het spel van Timber geprezen. "Hij laat zien hoe een middenvelder die snel kan bewegen je team compleet verandert", schrijft een fan. Een ander sluit daarbij aan: “Timber laat meteen zoveel persoonlijkheid zien, alsof hij hier al het hele seizoen speelt. Hij durft vooruit te spelen en is bovendien enorm scherp in het terugveroveren van de bal. Dit is precies de speler die we misten in de as.”

Ook zijn felheid valt op bij kijkers. “Timber heeft een beetje de speelstijl van een pitbull die constant druk zet,” klinkt het. “Hij kiest slim positie en zijn passes zijn echt uitstekend. Een beest van een speler, en dat voor maar 4,5 miljoen.” Een andere reactie luidt: “Timber brengt veel pressie, is beweeglijk en zet de tegenstander met balbezit direct onder druk. Dat hebben we zo gemist.”

Had Quinten Timber een kaart verdiend?

154 stemmen
Lees ook:
Quinten Timber bij Feyenoord

Quinten Timber: 'Dit was niet het afscheid zoals ik het voor ogen had'

Quinten Timber

Quinten Timber was al maanden in gesprek met Olympique Marseille

Feyenoord-trainer Robin van Persie bij een persconferentie

Van Persie wijt problemen met Timber aan ‘timing’

Marseille - Lens

Olympique de Marseille
3 - 1
Racing Club de Lens
Vandaag gespeeld om 21:05
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2025/2026

Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Paris SG
19
26
45
2
Lens
18
19
43
3
Marseille
18
22
35
4
Lyon
18
9
33
5
Lille
18
8
32

Complete Stand

