heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt voor Olympique Marseille. De van Feyenoord overgekomen middenvelder was direct veelbesproken, door een vroege overtreding in de thuiswedstrijd tegen RC Lens (3-1 zege).

In de zevende minuut van de wedstrijd ging Timber hard door op Saud Abdulhamid. Na zijn tackle leken de noppen van Timber te belanden op de enkel van Abdulhamid. Op sociale media reageerden kijkers verbaasd dat de Nederlander wegkwam zonder kaart.

Op X verschijnen reacties als “Timber neemt geen kaart? 😱”, “Waarom krijgt Timber hier geen kaart, zelfs geen geel?” en “Zelfs geen gele kaart voor Timber?” laten zien dat veel fans de tackle als minimaal kaartwaardig beschouwden. Kijkers spreken van een ‘gevaarlijke’ tackle.

Wel wordt het spel van Timber geprezen. "Hij laat zien hoe een middenvelder die snel kan bewegen je team compleet verandert", schrijft een fan. Een ander sluit daarbij aan: “Timber laat meteen zoveel persoonlijkheid zien, alsof hij hier al het hele seizoen speelt. Hij durft vooruit te spelen en is bovendien enorm scherp in het terugveroveren van de bal. Dit is precies de speler die we misten in de as.”

Ook zijn felheid valt op bij kijkers. “Timber heeft een beetje de speelstijl van een pitbull die constant druk zet,” klinkt het. “Hij kiest slim positie en zijn passes zijn echt uitstekend. Een beest van een speler, en dat voor maar 4,5 miljoen.” Een andere reactie luidt: “Timber brengt veel pressie, is beweeglijk en zet de tegenstander met balbezit direct onder druk. Dat hebben we zo gemist.”

j'en connais qui ont pris des rouges pour moins que ça. pic.twitter.com/HulyyZPOMD — Jms (@calciomalpoli) January 24, 2026