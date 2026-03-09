‘Eigenwijze Van Persie jaagt eigenhandig vier Feyenoorders weg’

Robin van Persie heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat vier spelers van Feyenoord zijn vertrokken, zo stelt Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Calvin Stengs, Quilindschy Hartman, Quinten Timber en Justin Bijlow zijn volgens de schrijver allen vertrokken door de eigenwijsheid van Van Persie.
Enkele jaren na het einde van zijn loopbaan begon Van Persie als trainer bij Feyenoord. Eerst als spitsentrainer bij het eerste elftal, daarna op eigen benen in de jeugdopleiding. “Het zong al snel rond. Robin doet alleen wat hij zelf wil”, begint Borst in zijn column. Dat bleek al als jeugdtrainer in Rotterdam en ook als hoofdtrainer bij sc Heerenveen.
“De mening van anderen boeit hem niet”, gaat Borst verder. “Robin hoort anderen wel, maar hij luistert niet. Dat wreekt zich.” Dat kan volgens de schrijver slechts een gevolg hebben. “Hij neemt tal van slechte beslissingen.”
De grootste fout maakte Van Persie dit seizoen bij Feyenoord. “De kwestie met de aanvoerdersband is het bekendste en meteen het stomste dat hij op zijn geweten heeft”, gaat de columnist verder. De oefenmeester besloot afgelopen zomer om de aanvoerdersband van Timber af te nemen en aan nieuwkomer Sem Steijn te geven. “Goed beschouwd heeft hij bij Feyenoord mondige maar heel goede voetballers weggejaagd. Calvin Stengs, Quilindschy Hartman, Quinten Timber, Justin Bijlow”, somt hij op.
Je kunt de plank natuurlijk flink misslaan. Calvin Stengs is zonder twijfel een goede voetballer, maar helaas te vaak niet fit geweest, hetzelfde geldt voor Justin Bijlow. Als je een topsalaris betaalt, moet je op een gegeven moment ook keuzes durven maken. Quilindschy Hartman kwam terug van een blessure en haalde daarna zijn oude vorm niet direct, terwijl hij wel speeltijd eiste. Dat is op zich prima, maar uiteindelijk moet je het wel laten zien op het veld. Iedereen gunde het die jongen, maar garanties op speeltijd kun je simpelweg niet geven. Met Quinten Timber werd al anderhalf jaar over een nieuw contract gesproken, terwijl hij in die periode ongeveer de helft van de wedstrijden fit was. Een geweldige speler, maar ook iemand die uiteindelijk moest kiezen: verlengen bij de club of gaan voor een transfer. Dat gesprek liep stroef onder Arne Slot, Brian Priske en Pascal Bosschaart, maar nu wordt gedaan alsof Robin van Persie de reden is dat hij niet zou willen bijtekenen. Van Persie doet genoeg dingen fout, maar dit soort halve waarheden zorgen uiteindelijk voor meer onrust richting de club dan dat ze iets zinnigs zeggen over de trainer. Enige clubafkeur vanuit Borst sijpelt wel door.
