‘Eigenwijze Van Persie jaagt eigenhandig vier Feyenoorders weg’

Robin van Persie heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat vier spelers van Feyenoord zijn vertrokken, zo stelt Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. , , en zijn volgens de schrijver allen vertrokken door de eigenwijsheid van Van Persie.

Enkele jaren na het einde van zijn loopbaan begon Van Persie als trainer bij Feyenoord. Eerst als spitsentrainer bij het eerste elftal, daarna op eigen benen in de jeugdopleiding. “Het zong al snel rond. Robin doet alleen wat hij zelf wil”, begint Borst in zijn column. Dat bleek al als jeugdtrainer in Rotterdam en ook als hoofdtrainer bij sc Heerenveen.

“De mening van anderen boeit hem niet”, gaat Borst verder. “Robin hoort anderen wel, maar hij luistert niet. Dat wreekt zich.” Dat kan volgens de schrijver slechts een gevolg hebben. “Hij neemt tal van slechte beslissingen.”

De grootste fout maakte Van Persie dit seizoen bij Feyenoord. “De kwestie met de aanvoerdersband is het bekendste en meteen het stomste dat hij op zijn geweten heeft”, gaat de columnist verder. De oefenmeester besloot afgelopen zomer om de aanvoerdersband van Timber af te nemen en aan nieuwkomer Sem Steijn te geven. “Goed beschouwd heeft hij bij Feyenoord mondige maar heel goede voetballers weggejaagd. Calvin Stengs, Quilindschy Hartman, Quinten Timber, Justin Bijlow”, somt hij op.