Live voetbal

Feyenoord houdt op achtergrond nog steeds rekening met komst Van Wonderen

Kees van Wonderen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 maart 2026, 09:44

De komst van Kees van Wonderen naar Feyenoord is nog niet van de baan, zo meldt clubwatcher Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast. Intern gaat men ervan uit dat de oud-verdediger de selectie van volgend seizoen gaat samenstellen. Dat betekent dat Robin van Persie van standpunt is veranderd, of dat hij op korte termijn de club verlaat.

Eind februari kwam naar buiten dat Feyenoord en Van Wonderen gesprekken voerden over de functie van technisch directeur, maar een week later werd duidelijk dat zijn aanstelling ‘voor nu niet aan de orde’ was, zo communiceerde de club richting verschillende media. Ook Van Wonderen zou dat met deze bewoordingen hebben aangegeven. “De aanstelling van Kees van Wonderen is op de achtergrond nog steeds heel actueel”, aldus Gouka.

Artikel gaat verder onder video

Daarin baseert hij zich op de geluiden die hij hoort vanuit verschillende mensen bij de club. “Als je mensen off the record spreekt, dan heb je het idee dat ze eigenlijk aftellen totdat Kees van Wonderen allerlei gesprekken kan gaan voeren met spelers die ze volgend jaar bij de selectie willen hebben of juist niet bij de selectie willen hebben”, stelt de clubwatcher. “Dat doe je niet als je niet denkt dat hij komt.”

De aanstelling van Van Wonderen ging in eerste instantie niet door, omdat Van Persie hem niet dicht op het eerste elftal wilde hebben. Volgens Gouka kan het feit dat Feyenoord nog steeds rekening houdt met de komst van de voormalig verdediger maar twee dingen betekenen: “Er moet iets gebeuren in de houding van Van Persie, of er moet een andere trainer komen.” De verslaggever heeft zelf het gevoel dat het vertrouwen van de clubleiding na de wedstrijd tegen FC Twente van vorige week (2-0 verlies) is gekanteld. “En dat kan er niet beter op zijn geworden na de wedstrijd tegen NAC. Tenzij de lat intern ook zo laag ligt als bij Van Persie.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
  • 18
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • Gisteren, 08:55
  • Gisteren, 08:55
  • 8
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • za 7 maart, 19:39
  • 7 mrt. 19:39
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws