De komst van Kees van Wonderen naar Feyenoord is nog niet van de baan, zo meldt clubwatcher Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast. Intern gaat men ervan uit dat de oud-verdediger de selectie van volgend seizoen gaat samenstellen. Dat betekent dat Robin van Persie van standpunt is veranderd, of dat hij op korte termijn de club verlaat.

Eind februari kwam naar buiten dat Feyenoord en Van Wonderen gesprekken voerden over de functie van technisch directeur, maar een week later werd duidelijk dat zijn aanstelling ‘voor nu niet aan de orde’ was, zo communiceerde de club richting verschillende media. Ook Van Wonderen zou dat met deze bewoordingen hebben aangegeven. “De aanstelling van Kees van Wonderen is op de achtergrond nog steeds heel actueel”, aldus Gouka.

Daarin baseert hij zich op de geluiden die hij hoort vanuit verschillende mensen bij de club. “Als je mensen off the record spreekt, dan heb je het idee dat ze eigenlijk aftellen totdat Kees van Wonderen allerlei gesprekken kan gaan voeren met spelers die ze volgend jaar bij de selectie willen hebben of juist niet bij de selectie willen hebben”, stelt de clubwatcher. “Dat doe je niet als je niet denkt dat hij komt.”

De aanstelling van Van Wonderen ging in eerste instantie niet door, omdat Van Persie hem niet dicht op het eerste elftal wilde hebben. Volgens Gouka kan het feit dat Feyenoord nog steeds rekening houdt met de komst van de voormalig verdediger maar twee dingen betekenen: “Er moet iets gebeuren in de houding van Van Persie, of er moet een andere trainer komen.” De verslaggever heeft zelf het gevoel dat het vertrouwen van de clubleiding na de wedstrijd tegen FC Twente van vorige week (2-0 verlies) is gekanteld. “En dat kan er niet beter op zijn geworden na de wedstrijd tegen NAC. Tenzij de lat intern ook zo laag ligt als bij Van Persie.”