Fans FC Twente lopen vroeg weg en krijgen 'gelijk': puntenverlies tegen Excelsior

FC Twente is er zaterdagavond niet in geslaagd om de defensieve muur van Excelsior te slechten. In De Grolsch Veste bleef het na negentig minuten bij een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Een uitslag die vooral voor de thuisploeg voelt als een gemiste kans, na een eerste helft vol mogelijkheden en een tweede helft waarin de controle langzaam maar zeker wegvloeide.

De ploeg van trainer John van den Brom begon furieus aan het duel. Al binnen tien minuten raakte Mats Rots de paal, waarna Ricky van Wolfswinkel en Sondre Ørjasæter het Excelsior-doel meermaals onder vuur namen. Doelman Stijn van Gassel groeide in die fase uit tot de grote sta-in-de-weg voor de Rotterdammers, die nauwelijks onder de druk uitkwamen.

Toch bleef een Twents doelpunt uit. Een ingestudeerde – of juist geïmproviseerde – vrijetrapvariant zorgde niet voor de verlossing, terwijl Excelsior vlak voor rust plotseling zelfs had kunnen toeslaan. Mike van Duinen dook bij de tweede paal op, maar zag zijn kopbal naast gaan.

Na rust kantelde het beeld. FC Twente bleef wel aanvallen, maar deed dat met minder overtuiging en precisie. Excelsior rook zijn kans en werd steeds brutaler. Schoten van Yegoian en dreigende momenten voor het doel van Przemysław Tyton zorgden voor onrust op de tribunes. Oosting probeerde met de inbreng van onder meer Sam Lammers en Marko Pjaca het tij te keren, maar ook dat leverde geen doelpunten op.

Sterker nog, in de slotfase was Excelsior het dichtst bij de overwinning. Clubtopscorer Noah Naujoks kreeg dé kans om toe te slaan na een fraaie aanval, maar zijn inzet ging net voorlangs. Het was het moment waarop Excelsior besefte dat hier meer had ingezeten, terwijl FC Twente vooral met ongeloof achterbleef. Niet alle supporters bleven tot het einde zitten: al na 86 minuten waren leeglopende tribunes te zien. De overgebleven fans floten Twente na afloop uit.

Twente is nu weliswaar tien opeenvolgende competitieduels ongeslagen, maar toch overheerst de teleurstelling bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. Excelsior overnacht op de dertiende plaats.