Memphis Depay kan deze winter vertrekken bij Corinthians, zo weet Santi Aouna van Foot Mercato. De Oranje-spits zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en kan op interesse rekenen van twee clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten.
Depay vertrok in de zomer van 2024 transfervrij bij Atlético Madrid, waarna hij twee maanden later een contract tekende bij Corinthians. In Brazilië wist hij afgelopen kalenderjaar beslag te leggen op de beker, maar zijn toekomst is onzeker. De club moet herstructureren om financieel gezond te worden en de Nederlander beschikt over een aflopend contract.
Afgelopen zomer stond Depay nog in de belangstelling van verschillende clubs in Europa, maar destijds kwam de transfer er niet van. Nu is de kans aanwezig dat hij deze winter alsnog vertrekt uit Brazilië. Aouna weet dat de aanvaller niet langer gelukkig is in Brazilië en op zoek is naar een nieuwe uitdaging.
Volgens Foot Mercato zou de Nederlander zijn loopbaan kunnen voortzetten in het Midden-Oosten. Shabab Al-Ahli uit Dubai zou namelijk interesse hebben in Depay, terwijl Al-Wasl, ook uit Dubai, een bod zou hebben uitgebracht. Dit voldoet echter niet aan de verwachtingen van de aanvaller.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.