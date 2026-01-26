kan deze winter vertrekken bij Corinthians, zo weet Santi Aouna van Foot Mercato. De Oranje-spits zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en kan op interesse rekenen van twee clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Depay vertrok in de zomer van 2024 transfervrij bij Atlético Madrid, waarna hij twee maanden later een contract tekende bij Corinthians. In Brazilië wist hij afgelopen kalenderjaar beslag te leggen op de beker, maar zijn toekomst is onzeker. De club moet herstructureren om financieel gezond te worden en de Nederlander beschikt over een aflopend contract.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer stond Depay nog in de belangstelling van verschillende clubs in Europa, maar destijds kwam de transfer er niet van. Nu is de kans aanwezig dat hij deze winter alsnog vertrekt uit Brazilië. Aouna weet dat de aanvaller niet langer gelukkig is in Brazilië en op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Volgens Foot Mercato zou de Nederlander zijn loopbaan kunnen voortzetten in het Midden-Oosten. Shabab Al-Ahli uit Dubai zou namelijk interesse hebben in Depay, terwijl Al-Wasl, ook uit Dubai, een bod zou hebben uitgebracht. Dit voldoet echter niet aan de verwachtingen van de aanvaller.