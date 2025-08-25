Drie Europese clubs willen Memphis Depay: keert hij terug naar PSV?

kan Corinthians verlaten. De spits van de Braziliaanse club heeft drie aanbiedingen van clubs uit Europa op zak, zo weet de goed ingevoerde transferjournalist Fabrizio Romano maandagmiddag te melden.

Volgens Romano hopen de drie clubs uit Europa, waarvan de namen niet bekend zijn, Memphis transfervrij over te nemen van Corinthians. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal staat nu een klein jaar onder contract in Brazilië, maar heeft daar te maken met achterstallige betalingen.

Artikel gaat verder onder video

Memphis heeft nog een contract tot het einde van 2026 bij Corinthians. Het is daarom onduidelijk hoe de Braziliaanse club aankijkt tegen een transfervrij vertrek. Dat is momenteel wel waar de Europese clubs op hopen. Memphis zou een terugkeer naar Europa als optie zien en serieus overwegen.

De afgelopen week werd Memphis in verband gebracht met een terugkeer naar PSV, omdat de Eindhovenaren het de komende maanden zonder spits Alassané Plea moeten doen. Presentator Milan van Dongen bij ESPN denkt dat het niet uitgesloten is dat Depay terugkeert naar PSV.

''Marcel Brands (algemeen directeur PSV, red.) en Memphis hebben een goede band. Verkopen zal dan misschien een lastig scenario worden, omdat Corinthians wellicht hoog in de boom gaat zitten. Maar een jaartje huren zou ook kunnen'', denkt Van Dongen.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat het een stuk ingewikkelder wordt, zo schrijft hij op X: "Ik heb vorige week nog geïnformeerd naar de situatie van Memphis Depay, bij bronnen rond de speler. Op dat moment werd een terugkeer naar PSV eigenlijk uitgesloten. Niet voor de verre toekomst, maar wel voor nu. Financieel niet haalbaar klonk het vorige week."

Vind jij dat Memphis Depay terug moet keren naar PSV? Laden... 69% Ja, absoluut 31% Nee, liever niet 29 stemmen