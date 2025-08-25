Live voetbal

Drie Europese clubs willen Memphis Depay: keert hij terug naar PSV?

Memphis Depay in het shirt van Corinthians met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
25 augustus 2025, 14:58   Bijgewerkt: 15:20

Memphis Depay kan Corinthians verlaten. De spits van de Braziliaanse club heeft drie aanbiedingen van clubs uit Europa op zak, zo weet de goed ingevoerde transferjournalist Fabrizio Romano maandagmiddag te melden.

Volgens Romano hopen de drie clubs uit Europa, waarvan de namen niet bekend zijn, Memphis transfervrij over te nemen van Corinthians. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal staat nu een klein jaar onder contract in Brazilië, maar heeft daar te maken met achterstallige betalingen.

Artikel gaat verder onder video

Memphis heeft nog een contract tot het einde van 2026 bij Corinthians. Het is daarom onduidelijk hoe de Braziliaanse club aankijkt tegen een transfervrij vertrek. Dat is momenteel wel waar de Europese clubs op hopen. Memphis zou een terugkeer naar Europa als optie zien en serieus overwegen.

De afgelopen week werd Memphis in verband gebracht met een terugkeer naar PSV, omdat de Eindhovenaren het de komende maanden zonder spits Alassané Plea moeten doen. Presentator Milan van Dongen bij ESPN denkt dat het niet uitgesloten is dat Depay terugkeert naar PSV.

''Marcel Brands (algemeen directeur PSV, red.) en Memphis hebben een goede band. Verkopen zal dan misschien een lastig scenario worden, omdat Corinthians wellicht hoog in de boom gaat zitten. Maar een jaartje huren zou ook kunnen'', denkt Van Dongen.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat het een stuk ingewikkelder wordt, zo schrijft hij op X: "Ik heb vorige week nog geïnformeerd naar de situatie van Memphis Depay, bij bronnen rond de speler. Op dat moment werd een terugkeer naar PSV eigenlijk uitgesloten. Niet voor de verre toekomst, maar wel voor nu. Financieel niet haalbaar klonk het vorige week."

Vind jij dat Memphis Depay terug moet keren naar PSV?

Laden...
29 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dit was het Weekend Kenneth Perez

Perez maakt korte metten met verwend gedrag bij PSV

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Eerbetoon Ajax aan Lisa

Deze reactie van Ajax-fans op dood van Lisa (17) zag je niet op tv

  • Gisteren, 21:21
  • Gisteren, 21:21
Ajax-directeur Alex Kroes

Basisspeler van Ajax doet opvallende onthulling: 'Ik wil blijven, maar mag verkocht worden'

  • Gisteren, 19:11
  • Gisteren, 19:11
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
13
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel