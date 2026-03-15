viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens het duel Ajax - Sparta (4-0) en heeft een dag later via Instagram bevestigd dat hij een tijdje uit de roulatie is.

Regeer startte tegen Sparta andermaal als de controlerende middenvelder van de Amsterdammers. Volgens vele fans heeft hij niet het niveau dat bij Ajax vereist is, maar echt veel andere opties heeft Óscar García ook niet voorhanden. En zo speelde Regeer dit weekend alweer zijn 31e officiële duel voor de hoofdstedelingen.

Niet lang na de 1-0 (eigen goal Joshua Kitolano) schoot het bij de middenvelder plots in de hamstring. Regeer moest met veel pijn het veld verlaten en zag dat Jorthy Mokio zijn vervanger was. Uiteindelijk werd het duel met Sparta dus eenvoudig gewonnen, mede door een wederom uitstekend spelende Mika Godts.

De voormalige speler van FC Twente komt een dag na de wedstrijd met een update op Instagram. "Ik lig er een tijdje uit. Ben binnenkort weer terug." Hoewel het daarmee niet duidelijk wordt hoe langs García niet op Regeer hoeft te rekenen, staat een hamstringblessure vaak voor een afwezigheid van twee tot vier weken. In ergere gevallen kan het maanden duren, maar zo lijken de woorden van Regeer op Instagram niet te klinken. De Klassieker van volgende week zal hij in ieder geval missen.

