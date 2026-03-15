Regeer bevestigt dat hij een tijdje uit de roulatie is

15 maart 2026, 18:39
Ajax-speler Youri Regeer
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

Youri Regeer viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens het duel Ajax - Sparta (4-0) en heeft een dag later via Instagram bevestigd dat hij een tijdje uit de roulatie is.

Regeer startte tegen Sparta andermaal als de controlerende middenvelder van de Amsterdammers. Volgens vele fans heeft hij niet het niveau dat bij Ajax vereist is, maar echt veel andere opties heeft Óscar García ook niet voorhanden. En zo speelde Regeer dit weekend alweer zijn 31e officiële duel voor de hoofdstedelingen.

Niet lang na de 1-0 (eigen goal Joshua Kitolano) schoot het bij de middenvelder plots in de hamstring. Regeer moest met veel pijn het veld verlaten en zag dat Jorthy Mokio zijn vervanger was. Uiteindelijk werd het duel met Sparta dus eenvoudig gewonnen, mede door een wederom uitstekend spelende Mika Godts.

De voormalige speler van FC Twente komt een dag na de wedstrijd met een update op Instagram. "Ik lig er een tijdje uit. Ben binnenkort weer terug." Hoewel het daarmee niet duidelijk wordt hoe langs García niet op Regeer hoeft te rekenen, staat een hamstringblessure vaak voor een afwezigheid van twee tot vier weken. In ergere gevallen kan het maanden duren, maar zo lijken de woorden van Regeer op Instagram niet te klinken. De Klassieker van volgende week zal hij in ieder geval missen.

Youri Regeer
© Instagram - Youri Regeer

Hoe dramatisch is de blessure van Regeer voor Ajax?

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
95 Reacties
610 Dagen lid
168 Likes
Kicker
Regeer wordt niet gemist bij Ajax, laat weinig zien. Laat Mokio maar staan op zijn plek.

Jopie14
165 Reacties
40 Dagen lid
160 Likes
Jopie14
Jammer voor hem. Maar niet voor de supporters.

Youri Regeer

Youri Regeer
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
21
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

