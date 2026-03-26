Bij FC Twente is een opvallende machtsverschuiving gaande. Trainer John van den Brom kiest nadrukkelijk voor jongeling , waardoor aanvoerder Robin Pröpper voorlopig genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Ook in het uitduel met Fortuna Sittard kreeg de achttienjarige verdediger opnieuw de voorkeur. Daarmee lijkt Pröpper, die afgelopen zomer terugkeerde bij de club en een belangrijke rol vervult binnen de selectie, zijn basisplaats voorlopig kwijt.

Er werd na de tijd gesproken van een ‘pittige discussie’ tussen hem en Van den Brom. Toch lijkt van echte onrust binnen de selectie geen sprake. Nijstad benadrukt in gesprek met Voetbal International juist de goede band met zijn ervaren concurrent. "We bespreken veel situaties samen. Ook na de wedstrijd komt hij naar me toe en zegt hij wat ik goed deed en wat beter kan. Dat vind ik heel prettig”, vertelt de verdediger. "Voor mij is Robin een echte aanvoerder. Die rol blijft hij ook houden. Hij blijft me helpen.”

De keuze van Van den Brom zegt vooral veel over de ontwikkeling van Nijstad. De verdediger uit Vriezenveen greep zijn kans tijdens de afwezigheid van Pröpper en heeft zich sindsdien razendsnel ontwikkeld. Binnen de club groeit het vertrouwen in de jongeling met de week. Dat bleek ook in Sittard, waar Nijstad het opnam tegen de fysiek sterke Paul Gladon. In eerste instantie had hij het lastig in de duels, maar gaandeweg de wedstrijd paste hij zich aan. "Ik moest het anders gaan doen. Hij was in de lucht moeilijk te kloppen, dus besloot ik meer ruimte te geven en te anticiperen op de tweede bal”, aldus Nijstad.

Die manier van ‘een wedstrijd lezen’ is opvallend voor een speler van zijn leeftijd, die nog maar net zijn eerste minuten in de Eredivisie maakt. Met iets meer dan duizend minuten op het hoogste niveau staat hij pas aan het begin van zijn carrière, maar hij laat nu al zien zich snel aan te passen aan het niveau. Toch blijft Nijstad zelf nuchter onder zijn opmars. "Ik moet de trainer geen reden geven om me eruit te halen. Hij vindt dat ik bepaalde kwaliteiten heb die het team nu nodig heeft, daarom speel ik. Maar dat kan ook weer veranderen. Ik bekijk het van week tot week.”