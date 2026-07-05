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Paraguay frustreert Frankrijk tot op het bot, maar gaat tóch ten onder

5 juli 2026, 01:04
Mbappé
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Frankrijk heeft zich dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Paraguay maakte het Les Bleus bijzonder lastig en hield lange tijd hoop op een verlenging, maar moest uiteindelijk toch buigen: 0-1.

Paraguay begon met een duidelijk strijdplan aan de zware klus tegen Frankrijk. De Zuid-Amerikanen trokken zich massaal terug op eigen helft en maakten de ruimtes bijzonder klein. Les Bleus hadden daardoor grote moeite om kansen te creëren. Voor rust was alleen Mbappé één keer dicht bij de openingstreffer, maar hij schatte een voorzet verkeerd in.

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Dat Frankrijk het lastig had, kwam ook door de opvallend agressieve speelstijl van Paraguay. De duels werden stevig aangegaan en de ploeg van Didier Deschamps liet zich geregeld uit de tent lokken. Scheidsrechter Ilgiz Tantashev uit Oezbekistan liet veel doorspelen en trad nauwelijks op tegen tijdrekken en stevige overtredingen. Voor rust trok hij slechts één gele kaart, en die was voor Frankrijk.

Met een 0-0 ruststand had Frankrijk in de tweede helft werk te verrichten.

Ook na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Frankrijk bleef worstelen met de compacte defensie van Paraguay en zocht steeds vaker zijn heil in afstandsschoten. Daar hadden de Paraguayanen weinig moeite mee, want veel pogingen verdwenen ruim naast of over het doel.

Uiteindelijk brak één moment de wedstrijd open. Invaller Désiré Doué werd in het strafschopgebied onderuitgehaald, waarna de VAR de scheidsrechter naar het scherm stuurde. Na het bekijken van de beelden wees hij alsnog naar de stip. Mbappé bleef vervolgens ijzig kalm en schoot de strafschop overtuigend binnen.

In de slotfase probeerde Paraguay nog een slotoffensief te forceren, maar Frankrijk kwam niet meer serieus in de problemen. Daardoor plaatst de ploeg van Deschamps zich voor de kwartfinales, waarin een fraaie ontmoeting met Marokko wacht. Donderdag wordt er om 22.00 uur afgetrapt in Foxborough.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

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Paraguay - Frankrijk

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
31
25
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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