De analisten van de NOS spreken schande van het spel van Brazilië, dat zondagavond in de achtste finales van het WK strandde tegen Noorwegen. De Selecão van Carlo Ancelotti wist ook bij de vijfde (!) poging niet van de Scandinaviërs te winnen, Pierre van Hooijdonk en Youri Mulder laten na afloop geen spaan heel van de Brazilianen.

De eerdere vier ontmoetingen tussen Noorwegen en Brazilië leverden twee gelijke spelers en twee zeges voor de Noren op. Het enige onderlinge WK-duel - in de poulefase van het toernooi van 1998 in Frankrijk - eindigde in een verrassende 2-1 overwinning voor de Noren. De opmerkelijke statistieken kwamen voorafgaand aan het vijfde treffen veelvuldig voorbij.

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De Noren kregen het in New Jersey voor elkaar om opnieuw te stunten tegen de Brazilianen. Bruno Guimarães liet al vroeg na om de 1-0 te maken - zijn penalty werd gepakt door de uitstekend keepende Ørjan Nyland. Tien minuten voor tijd kopte Erling Haaland vervolgens de 0-1 tegen de touwen, waarna hij vlak voor het ingaan van de blessuretijd met een laag schot in de verre hoek ook de 0-2 voor zijn rekening nam. Invaller Neymar bracht de spanning vervolgens nog een heel klein beetje terug door wél raak te schieten vanaf de penaltystip, maar zijn aansluitingstreffer was too little too late: het bleef 1-2, Brazilië kan zijn koffers gaan pakken.

Mulder heeft bij de nabeschouwing geen goed woord over voor de Brazilianen. "Ze moeten zich toch doodschamen, hoe zij voetballen. Wij hebben dat gevoel een beetje met ons eigen land, maar Brazilië, zó'n groot voetballand, die de hele wedstrijd niets doen, nul! Alleen maar wachten op een momentje van Vinícius, of zo. Ja, dat is echt gewoon... daar moet zwáre kritiek op komen in eigen land, dat moet niet geaccepteerd worden", aldus de oud-international.

Pierre van Hooijdonk zei in de rust - na een eerste helft waarin Brazilië maar 35 procent balbezit noteerde, het laagste percentage ooit sinds die statistiek wordt bijgehouden - al dat Pelé zich zou omdraaien in zijn graf als hij zijn landgenoten aan het werk zou zien. Ook na afloop is Pi-Air hard voor de vijfvoudig wereldkampioen: "Dit is zó tegen waar Brazilië voor staat in. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen: de laatste wereldtitel was in 2002, dat is eventjes geleden. Maar: de manier van spelen, het is niet zo dat ze beperkt zijn met hun aanvallers. Ze hebben gewoon geweldige spelers voorin lopen", besluit Van Hooijdonk.