Als dít niet het einde van Infantino betekent, wat dan wel?

Net als je denkt dat het niet erger kan worden, gooit Gianni Infantino er doodleuk nog een schep bovenop. Na tussenkomst van Donald Trump heeft de FIFA de schorsing van voor de achtste finale tussen de Verenigde Staten en België opgeschort, zo werd zondagavond duidelijk. Een zoveelste spat op het al zo geschonden blazoen van de Zwitserse baas van de wereldvoetbalbond, maar wordt deze hem nou eindelijk een keer fataal?

Fiasco in Qatar

Drieënhalf jaar geleden duwde de FIFA de voetbalwereld een WK-eindronde in Qatar door de strot. Het toernooi moest vanwege de verzengende hitte die daar in zomer heerst gespeeld worden in de wintermaanden. In door slavenarbeid gebouwde stadions mét airconditioning. Tot zover 'Respect, 'Duurzaamheid' en alle andere holle termen waar de FIFA de mond zo van vol heeft.

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Nee, het besluit om het WK in Qatar te houden kwam niet uit de koker van Infantino, maar uit die van zijn wegens corruptie weggestuurde landgenoot Sepp Blatter. Toen Nederland en een aantal andere landen aankondigden met de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband een boodschap van inclusiviteit uit te willen dragen op het toernooi, was het echter wel degelijk Infantino die daar door te dreigen met gele kaarten voor de betreffende captains een stokje voor stak. Zo koos hij de kant van het geld, niet die van mensenrechten en het vrije woord.

2026: Trump gefêteerd

Het toernooi van 2026 wordt as we speak gehouden in de VS en, vooruit, Canada en Mexico krijgen elk ook een handjevol wedstrijden. Infantino maakte zich in aanloop naar het WK al volstrekt belachelijk door de Amerikaanse president Donald Trump een in alle haast in het leven geroepen vredesprijs uit te reiken. Ondertussen vliegt Infantino tijdens het toernooi van hot naar her in zijn privéjet, om maar bij zoveel mogelijk wedstrijden zijn gezicht te laten zien. Zei er nou iemand 'duurzaam'?

Het bizarre WK van 2030 - en de verstrekkende gevolgen

Laten we vooral niet vergeten dat het WK van 2030 helemáál een bizar toernooi wordt. Dat wordt gehouden in Spanje, Portugal én Marokko, maar: Argentinië, Paraguay en Uruguay mogen elk ook één wedstrijd in eigen land spelen. Met deze slinkse truc kan de FIFA in één klap Europa, Afrika én Zuid-Amerika afvinken op het roulatieschema waarmee bepaald wordt welk continent aan de beurt is om het WK te organiseren.

Daardoor is Azië óf Oceanië in 2034 weer aan de beurt. De inschrijftermijn voor geïnteresseerde landen om dat WK te organiseren werd echter plots naar voren gehaald en zie: een halfuurtje later lag het bidbook van Saoedi-Arabië op het bureau van Infantino. Australië, dat nog druk doende was met het voorbereiden van hún bod, werd onder druk gezet om toch vooral geen tegenvoorstel te doen en zwichtte daar uiteindelijk voor, waardoor we slechts twaalf jaar na 'Qatar' wéér voor een winter-WK staan. Deze keer in een land dat onder meer verantwoordelijk is voor de moord op de kritische journalist en New York Post-columnist Jamal Khashoggi in 2018. En er is véél meer mis met de mensenrechten en de persvrijheid in de golfstaat, lees voor de aardigheid eens wat Amnesty International erover te zeggen heeft.

De affaire-Balogun

Maar we dwalen af. De affaire-Balogun is niets minder dan een volgend FIFA-dieptepunt onder het bewind van Infantino. De topscorer van Team USA zou geschorst moeten zijn voor het treffen met de Belgen, maar de FIFA schortte zijn straf zonder ook maar één keer met de ogen te knipperen op. Naar nu blijkt na aandringen van Trump, die hoogstpersoonlijk de telefoon pakte om Infantino te verzoeken het (in zijn woorden) 'grote onrecht' ongedaan te maken. Nee, toegeven zullen beide partijen het nooit, maar weer geldt: money talks. De regeringsleider van één van de organiserende landen die invloed uitoefent op het sportieve verloop van het WK, het is een gotspe, maar de FIFA verblikt of verbloost niet en gaat over tot de orde van de dag.

Infantino zit muurvast in het zadel

De ophef en verontwaardiging is zondagavond groot in de voetbalwereld én daarbuiten. De vraag is dan ook: wat moet er in 's hemelsnaam nog meer gebeuren voordat iets of iemand ingrijpt en Infantino de wacht aanzegt? Het antwoord is even voorspelbaar als diep treurig: oneindig veel. In 2027 wordt weliswaar een nieuwe FIFA-president gekozen, maar de Zwitser is vooralsnog de enige kandidaat. De bonden van Afrika (CAF), Azië (AFC) én Zuid-Amerika (CONMEBOL) hebben al toegezegd unaniem hun stemmen uit te gaan brengen op Infantino, die daarmee al verzekerd is van de steun van 111 van de in totaal 211 nationale bonden - een meerderheid dus. En waarom zouden die landen ook tegen hem zijn? Er vloeit heel veel geld uit de FIFA-kas naar de 'ontwikkeling van het voetbal' in hun landen, waarvan een groot aantal een veel lager welvaartsniveau kent dan wij gewend zijn. En het WK is niet voor niets uitgebreid van 32 naar 48 deelnemers - zo kunnen nóg meer landen zich plots laten zien op het podium dat voor hen normaal onbereikbaar is. Infantino houdt hen bovendien een nóg vettere worst voor, door alvast openlijk te speculeren over een toernooi met 64 (!) deelnemende landen.

Durft de KNVB dat?

De Europese én andere landen die eventueel een tegenkandidaat zouden willen opwerpen of willen steunen, weten op voorhand dus al dat dit geen enkele zin heeft en dat Infantino onaantastbaar blijft. De KNVB liet bij de vorige herverkiezing van Infantino nog weten dat een tegenstem of boycot 'zinloos' zou zijn en predikte het belang van de dialoog, om zo toch maar vooral in gesprek te blijven met de man die aan de touwtjes trekt. En toch, en toch is er wél een drukmiddel voor handen - al lijkt niemand daar de vingers aan te willen branden. Want laten we wel zijn: als de Europese toplanden en masse het volgende WK zouden boycotten, wat is het toernooi dan nog waard?