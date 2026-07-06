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'België in beroep tegen beslissing rondom Balogun'

6 juli 2026, 08:50
Folarin Balogun, Sergiño Dest en Malik Tillman vieren een goal bij het WK-duel VS - Paraguay
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Belgische voetbalbond (KBVB) gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA rondom Folarin Balogun, zo meldt DAZN België. De spits van de Verenigde Staten kreeg een rode kaart in de zestiende finale, maar werd door de FIFA niet geschorst voor de achtste finale.

Balogun kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina een directe rode kaart en zou daarom automatisch een schorsing van één duel aan zijn broek krijgen. Zondagavond werd echter duidelijk dat de FIFA heeft besloten om de schorsing van de Amerikaanse topscorer 'op te schorten', waardoor hij tóch in actie mag komen tegen De Rode Duivels. Inmiddels claimt journalist Ben Jacobs dat aan het opvallende besluit van de wereldvoetbalbond een telefoontje vanuit het Witte Huis vooraf is gegaan, al wordt dat door bronnen binnen de FIFA ontkend.

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De KBVB liet in een eerste reactie op het besluit weten 'verbijsterd' te zijn. De Belgische bond schreef dat het Disciplinair Reglement van de FIFA voorschrijft dat een rode kaart in een WK-wedstrijd automatisch leidt tot een schorsing van minstens een duel. De FIFA zou dit in mei nog expliciet hebben gemeld aan alle deelnemende landen, terwijl hier nu alsnog van wordt afgeweken.

België heeft zich beraden op tegenmaatregelen en is inmiddels tot de beslissing gekomen om in beroep te gaan, zo meldt DAZN België. "Een door de FIFA aangestelde scheidsrechter beslist nu of hij speelgerechtigd is", klinkt het. Er zal snel een beslissing moeten volgen, aangezien de VS en België elkaar in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) treffen in Seattle.

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Folarin Balogun

Domper voor België: VS-topscorer Balogun tóch niet geschorst voor achtste finale

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
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Een door de Fifa aangestelde scheidsrechter gaat nu beslissen of Balogum tegen België speelgerechtigd is. Nou, dan weet je de uitkomst bijvoorbaat al.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
466 Reacties
722 Dagen lid
1.097 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een door de Fifa aangestelde scheidsrechter gaat nu beslissen of Balogum tegen België speelgerechtigd is. Nou, dan weet je de uitkomst bijvoorbaat al.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Veren. Staten - België

02:00
Wordt gespeeld op 7 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
3
4
6
2
Australië
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turkije
3
-2
3

Complete Stand

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