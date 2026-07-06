De Belgische voetbalbond (KBVB) gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA rondom , zo meldt DAZN België. De spits van de Verenigde Staten kreeg een rode kaart in de zestiende finale, maar werd door de FIFA niet geschorst voor de achtste finale.

Balogun kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina een directe rode kaart en zou daarom automatisch een schorsing van één duel aan zijn broek krijgen. Zondagavond werd echter duidelijk dat de FIFA heeft besloten om de schorsing van de Amerikaanse topscorer 'op te schorten', waardoor hij tóch in actie mag komen tegen De Rode Duivels. Inmiddels claimt journalist Ben Jacobs dat aan het opvallende besluit van de wereldvoetbalbond een telefoontje vanuit het Witte Huis vooraf is gegaan, al wordt dat door bronnen binnen de FIFA ontkend.

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De KBVB liet in een eerste reactie op het besluit weten 'verbijsterd' te zijn. De Belgische bond schreef dat het Disciplinair Reglement van de FIFA voorschrijft dat een rode kaart in een WK-wedstrijd automatisch leidt tot een schorsing van minstens een duel. De FIFA zou dit in mei nog expliciet hebben gemeld aan alle deelnemende landen, terwijl hier nu alsnog van wordt afgeweken.

België heeft zich beraden op tegenmaatregelen en is inmiddels tot de beslissing gekomen om in beroep te gaan, zo meldt DAZN België. "Een door de FIFA aangestelde scheidsrechter beslist nu of hij speelgerechtigd is", klinkt het. Er zal snel een beslissing moeten volgen, aangezien de VS en België elkaar in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) treffen in Seattle.