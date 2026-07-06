Hilarisch interview Harry Kane gaat razendsnel viraal

Het interview van bij de BBC na afloop van Mexico - Engeland (2-3) in de achtste finale van het WK is razendsnel viraal gegaan. De Engelse aanvoerder stond de Britse omroep na de wedstrijd te woord, maar had geen stem meer over na alle ontlading.

Engeland wist in de achtste finale van het WK in een sensationele wedstrijd af te rekenen met Mexico. Met tien man was de ploeg van Thomas Tuchel in Estadio Azteca met 2-3 te sterk voor het mede-gastland, waarmee de kwartfinale werd bereikt. Na afloop was de ontlading bij Engeland groot, zo ook bij aanvoerder Kane.

In zijn interview bij de BBC wordt duidelijk dat de spits zo hard heeft gejuicht, dat hij geen stem meer over heeft. Terwijl hij begint met het antwoorden van vragen, slaat zijn stem volledig over en begint hij te kuchen. “Mijn stem is helemaal weg”, lacht hij. Volgens de interviewer zegt het veel over de wedstrijd dat Kane geen stem meer heeft. “Het was een bizarre wedstrijd. Ik heb net staan zingen en kan nu amper meer praten. Maar de hele atmosfeer, het team, iedereen tegen ons… We hebben een manier gevonden.”

Engeland neemt het nu in de kwartfinale op tegen Noorwegen in Miami. Om dat te bereiken, had Engeland de steun van de aanwezige supporters hard nodig, stelt Kane. “Kijk naar ze, geweldig. Ongelofelijke steun. Sprakeloos. Ik kan niet eens praten”, grapt de spits aan het einde van het interview, terwijl hij over zijn keel wrijft.