Live voetbal

Hilarisch interview Harry Kane gaat razendsnel viraal

6 juli 2026, 10:34
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Het interview van Harry Kane bij de BBC na afloop van Mexico - Engeland (2-3) in de achtste finale van het WK is razendsnel viraal gegaan. De Engelse aanvoerder stond de Britse omroep na de wedstrijd te woord, maar had geen stem meer over na alle ontlading.

Engeland wist in de achtste finale van het WK in een sensationele wedstrijd af te rekenen met Mexico. Met tien man was de ploeg van Thomas Tuchel in Estadio Azteca met 2-3 te sterk voor het mede-gastland, waarmee de kwartfinale werd bereikt. Na afloop was de ontlading bij Engeland groot, zo ook bij aanvoerder Kane.

In zijn interview bij de BBC wordt duidelijk dat de spits zo hard heeft gejuicht, dat hij geen stem meer over heeft. Terwijl hij begint met het antwoorden van vragen, slaat zijn stem volledig over en begint hij te kuchen. “Mijn stem is helemaal weg”, lacht hij. Volgens de interviewer zegt het veel over de wedstrijd dat Kane geen stem meer heeft. “Het was een bizarre wedstrijd. Ik heb net staan zingen en kan nu amper meer praten. Maar de hele atmosfeer, het team, iedereen tegen ons… We hebben een manier gevonden.”

Engeland neemt het nu in de kwartfinale op tegen Noorwegen in Miami. Om dat te bereiken, had Engeland de steun van de aanwezige supporters hard nodig, stelt Kane. “Kijk naar ze, geweldig. Ongelofelijke steun. Sprakeloos. Ik kan niet eens praten”, grapt de spits aan het einde van het interview, terwijl hij over zijn keel wrijft.

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Vahle is verrast door de reactie van Anass Salah-Eddine

Noa Vahle en Hélène Hendriks snappen niets van reactie uit kamp-Marokko: 'Geen compassie met Nederland'

  • vr 3 juli, 08:55
  • 3 jul. 08:55
  • 24
Mbappé

Paraguay frustreert Frankrijk tot op het bot, maar gaat tóch ten onder

  • Gisteren, 01:04
  • Gisteren, 01:04
  • 6
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay is het spuugzat en bijt fel van zich af

  • za 4 juli, 22:48
  • 4 jul. 22:48
  • 10
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mexico - Engeland

2 - 3
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 32 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
31
36
2024/2025
Bayern München
31
26
2023/2024
Bayern München
32
36
2023/2024
Spurs
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws