Sepp Blatter heeft op X vernietigend uitgehaald naar Gianni Infantino. De voormalig voorzitter van de FIFA vindt het schandalig dat de bond de schorsing van van de Verenigde Staten heeft opgeschort na ingrijpen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Blatter was tussen 1998 en 2015 voorzitter van de FIFA, maar hij stapte in december van 2015 op wegens betrokkenheid bij een corruptieschandaal. Infantino, voormalig secretaris-generaal van de UEFA, werd begin 2016 verkozen als zijn opvolger. De Zwitser probeert zijn corruptie echter nog minder te verhullen dan zijn voorganger, met het opschorten van de schorsing van Balogun onder druk van Trump als meest recente voorbeeld.

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Via X heeft Blatter zijn kritiek geuit op de beslissing van Infantino. “Rode kaarten worden niet teruggedraaid door politieke telefoontjes”, begint de voormalig bondsvoorzitter. “Ze worden teruggedraaid door regels, bewijs en onafhankelijke instanties.” Met name het feit dat de FIFA is gezwicht voor een telefoontje van Trump, stoot Blatter tegen het verkeerde been.

“Als de president van de Verenigde Staten zich bemoeit met de president van de FIFA en een speler wordt ineens vrijgesproken voor een knock-outwedstrijd, rijst er een onvermijdelijke vraag: quo vadis, FIFA?”, stelt Blatter de vraag in Latijn, wat ‘Waar ga je heen?’ betekent. “Voetbal mag nooit een speelterrein worden voor politieke macht”, besluit hij.