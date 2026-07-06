Sepp Blatter heeft op X vernietigend uitgehaald naar Gianni Infantino. De voormalig voorzitter van de FIFA vindt het schandalig dat de bond de schorsing van Folarin Balogun van de Verenigde Staten heeft opgeschort na ingrijpen van de Amerikaanse president Donald Trump.
Blatter was tussen 1998 en 2015 voorzitter van de FIFA, maar hij stapte in december van 2015 op wegens betrokkenheid bij een corruptieschandaal. Infantino, voormalig secretaris-generaal van de UEFA, werd begin 2016 verkozen als zijn opvolger. De Zwitser probeert zijn corruptie echter nog minder te verhullen dan zijn voorganger, met het opschorten van de schorsing van Balogun onder druk van Trump als meest recente voorbeeld.
Via X heeft Blatter zijn kritiek geuit op de beslissing van Infantino. “Rode kaarten worden niet teruggedraaid door politieke telefoontjes”, begint de voormalig bondsvoorzitter. “Ze worden teruggedraaid door regels, bewijs en onafhankelijke instanties.” Met name het feit dat de FIFA is gezwicht voor een telefoontje van Trump, stoot Blatter tegen het verkeerde been.
“Als de president van de Verenigde Staten zich bemoeit met de president van de FIFA en een speler wordt ineens vrijgesproken voor een knock-outwedstrijd, rijst er een onvermijdelijke vraag: quo vadis, FIFA?”, stelt Blatter de vraag in Latijn, wat ‘Waar ga je heen?’ betekent. “Voetbal mag nooit een speelterrein worden voor politieke macht”, besluit hij.
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Ik vraag mij steeds meer af wat deze beslissing om de schorsing ongedaan te maken met voetbal te maken heeft maar dat het steeds meer op een politiek steekspel begint te lijken. De FIFA (lees Infantino) zal nooit meer serieus genomen worden. Zoals het er nu voorstaat zal Trump zich er mee blijven bemoeien totdat Amerika wereldkampioen is met dank aan Infantino die net als Rutte er alles aan doet om het Trump maar naar de zin te maken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik vraag mij steeds meer af wat deze beslissing om de schorsing ongedaan te maken met voetbal te maken heeft maar dat het steeds meer op een politiek steekspel begint te lijken. De FIFA (lees Infantino) zal nooit meer serieus genomen worden. Zoals het er nu voorstaat zal Trump zich er mee blijven bemoeien totdat Amerika wereldkampioen is met dank aan Infantino die net als Rutte er alles aan doet om het Trump maar naar de zin te maken.