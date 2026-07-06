De KNVB is begonnen met de gesprekken over de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Volgens Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport heeft de bond recent om tafel gezeten met Arne Slot.

Het Nederlands elftal ging in de zestiende finale van het WK na strafschoppen teleurstellend onderuit tegen Marokko. Een dag later besloot Koeman de eer aan zichzelf te houden en op te stappen als bondscoach. Sindsdien gaan er veel namen rond als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje. Onder meer Pep Guardiola, Peter Bosz, Erik ten Hag en Slot werden al genoemd.

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Volgens Plettenberg staat laatstgenoemde daadwerkelijk op de lijst bij de KNVB. Slot werd eind mei ontslagen bij Liverpool en zit daardoor momenteel zonder werk. De verslaggever stelt dat de bond inmiddels al de eerste gesprekken heeft gevoerd met Slot over het bondscoachschap. Hoe deze gesprekken zijn verlopen, is niet duidelijk.

Overigens is Slot niet de enige kandidaat op de shortlist van de KNVB. De bond zou namelijk ook andere namen in overweging nemen. Om wie het gaat en of er al met hen is gesproken, is vooralsnog niet duidelijk.