‘Feyenoord krijgt plots forse concurrentie in strijd om Tjark Ernst’

De komst van naar Feyenoord is nog allerminst zeker, zo weet het Duitse BILD. De Rotterdammers leken de voornaamste gegadigde voor de diensten van de 23-jarige doelman, maar inmiddels zouden ook Celtic en Borussia Mönchengladbach bereid zijn om zijn afkoopsom te betalen.

Vorige week kwam naar buiten dat Feyenoord de pijlen heeft gericht op Ernst als nieuwe doelman. Ook VfL Wolfsburg had interesse, maar de sluitpost heeft de Duitse degradant afgewezen. Daardoor leek de weg vrij voor een overstap naar Feyenoord, dat bereid is om de afkoopclausule van vijf miljoen euro in zijn contract te lichten. Ook Ajax zou Ernst op de lijst hebben staan, maar of daar na de aanstaande komst van Marc-André ter Stegen nog sprake van is, valt te bezien.

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Afgelopen weekend ontbrak Ernst in de oefenwedstrijd van Hertha BSC tegen Frohnauer SC (0-15 winst), waarmee de geruchten over een transfer verder aanwakkerden. Volgens BILD is Feyenoord inmiddels echter niet meer de enige club die de afkoopsom van de keeper wil betalen. Ook Celtic zou namelijk bereid zijn om hieraan te voldoen. Wel zou de interesse uit Rotterdam concreter zijn.

Ook Borussia Mönchengladbach zou zich hebben gemengd in de strijd om de handtekening van Ernst. De nummer twaalf van de Bundesliga lijkt namelijk eerste doelman Moritz Nicolas te gaan verliezen en heeft de sluitpost van Hertha op het oog als vervanger. Een langer verblijf in Berlijn is ook niet uitgesloten, aangezien Ernst nog altijd in gesprek is met de club om zijn contract tot medio 2027 te verlengen.