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Feyenoord dicht bij nieuwe keeper: Ernst wijst Wolfsburg af

2 juli 2026, 17:01   Bijgewerkt: 17:24
Tjark Ernst
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Tjark Ernst lijkt steeds dichter bij een transfer naar Feyenoord te komen. De doelman van Hertha BSC is in beeld om in Rotterdam de nieuwe eerste keeper te worden, al is de deal nog niet officieel rond. Opvallend genoeg wijzen meerdere signalen inmiddels richting De Kuip, al zijn de berichten niet eenduidig.

Eerder leek nog sprake van interesse van VfL Wolfsburg, maar die stap is inmiddels van tafel. De 23-jarige sluitpost zou een overstap naar de Bundesliga-club definitief hebben afgewezen, waardoor de concurrentie in de strijd om zijn handtekening verandert.

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Volgens transferexpert Florian Plettenberg is er bovendien geen sprake van een afgerond akkoord met Wolfsburg, zoals eerder werd gesuggereerd. Daarmee bleef de deur open voor andere clubs, waaronder Feyenoord en Ajax, die de situatie van de doelman al langere tijd volgen.

Feyenoord heeft inmiddels concreet doorgepakt en een officieel bod uitgebracht op de keeper, die in Berlijn nog een contract heeft tot medio 2027 met een gelimiteerde afkoopsom van circa vijf miljoen euro. Die clausule geldt voor clubs uit de Europese topcompetities of teams met Europees voetbal, waardoor de Rotterdammers in principe kunnen toeslaan.

Daarbij komt nu ook een nieuwe ontwikkeling. De Duitse journalist Christopher Michel meldt dat een transfer naar Feyenoord steeds waarschijnlijker wordt. Volgens hem “trekt Tjark Ernst richting Feyenoord Rotterdam” en moet hij in De Kuip de nieuwe eerste doelman worden. Wel gaat het om een bron die niet tot de absolute top van de Duitse transferjournalistiek behoort, waardoor de berichtgeving nog met enige voorzichtigheid moet worden benaderd.

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Tjark Ernst

Tjark Ernst
Hertha BSC
Team: Hertha BSC
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hertha BSC
20
0
2024/2025
Hertha BSC
27
0
2023/2024
Hertha BSC
27
0
2022/2023
Hertha BSC
1
0

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