Feyenoord dicht bij nieuwe keeper: Ernst wijst Wolfsburg af

lijkt steeds dichter bij een transfer naar Feyenoord te komen. De doelman van Hertha BSC is in beeld om in Rotterdam de nieuwe eerste keeper te worden, al is de deal nog niet officieel rond. Opvallend genoeg wijzen meerdere signalen inmiddels richting De Kuip, al zijn de berichten niet eenduidig.

Eerder leek nog sprake van interesse van VfL Wolfsburg, maar die stap is inmiddels van tafel. De 23-jarige sluitpost zou een overstap naar de Bundesliga-club definitief hebben afgewezen, waardoor de concurrentie in de strijd om zijn handtekening verandert.

Artikel gaat verder onder video

Volgens transferexpert Florian Plettenberg is er bovendien geen sprake van een afgerond akkoord met Wolfsburg, zoals eerder werd gesuggereerd. Daarmee bleef de deur open voor andere clubs, waaronder Feyenoord en Ajax, die de situatie van de doelman al langere tijd volgen.

Feyenoord heeft inmiddels concreet doorgepakt en een officieel bod uitgebracht op de keeper, die in Berlijn nog een contract heeft tot medio 2027 met een gelimiteerde afkoopsom van circa vijf miljoen euro. Die clausule geldt voor clubs uit de Europese topcompetities of teams met Europees voetbal, waardoor de Rotterdammers in principe kunnen toeslaan.

Daarbij komt nu ook een nieuwe ontwikkeling. De Duitse journalist Christopher Michel meldt dat een transfer naar Feyenoord steeds waarschijnlijker wordt. Volgens hem “trekt Tjark Ernst richting Feyenoord Rotterdam” en moet hij in De Kuip de nieuwe eerste doelman worden. Wel gaat het om een bron die niet tot de absolute top van de Duitse transferjournalistiek behoort, waardoor de berichtgeving nog met enige voorzichtigheid moet worden benaderd.

🚨❌ Tjark Ernst has rejected a move to VfL Wolfsburg. As reported, there was never an agreement between Ernst/agents and Wolfsburg despite recent reports. https://t.co/Em9A0WU74v — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026