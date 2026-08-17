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Valentijn Driessen spot enorme zwakte in spel Gjivai Zechiël

17 augustus 2026, 11:01
Feyenoord viert de 1-0 van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Valentijn Driessen is zeer kritisch op Giovanni van Bronckhorst na het eerste puntenverlies van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles (2-2). De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de wissels van de trainer niet goed uitpakten, net als vorige week tegen Sparta Rotterdam. Ook Gjivai Zechiël, die door velen juist wordt bejubeld, krijgt kritiek.

Feyenoord morste zondag in eigen huis punten tegen Go Ahead. De Rotterdammers gaven een 2-0-voorsprong uit handen en hadden het in de slotfase lastig met de Deventenaren. Volgens Driessen heeft dat te maken met de wissels van Van Bronckhorst.

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“Daarvoor moet hij in de spiegel kijken. Hij moet zich afvragen of hij wel op de juiste momenten de juiste wissels toepast en of hij wel de wedstrijd goed leest. Vorige week werd het daar alleen maar slechter door en tegen Go Ahead was dat precies hetzelfde”, vindt Driessen.

De journalist kon zich vooral niet vinden in de wissel van Charles Vanhoutte. De controleur werd in de tweede helft naar de kant gehaald voor Sem Steijn. “Die had je eigenlijk helemaal niet nodig, maar hij wilde aanvallend wisselen en meer druk op Go Ahead krijgen. Dat ging ten koste van de organisatie”, aldus Driessen.

Door de wissel van Vanhoutte moest Gjivai Zechiël de rol als controleur op zich nemen. “Dat blijkt een speler van één uur. Daarna zie je hem niet meer. Dat was tegen Sparta hetzelfde. In het begin van de wedstrijd kan hij het verschil maken – en dat deed hij tegen Go Ahead ook – maar na een uur is het wel leeg bij hem.”

Zechiël was verantwoordelijk voor de 1-0 van de Rotterdammers.

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dilima1966
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Valentijn Driessen Gjivai Zechiël is nu op dit ogenblik de beste feyenoord speler die er is ik weet niet welke wedstrijd Valentijn Driessen .heeft gekeken

Gusa
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Zure nare man.

0laf
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0laf
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Hij stelt dat Zechiël na een uur te leeg was voor controlerende rol. Dat zag ik ook. Vanhoutte leek niet leeg. Steijn in plaats van Zechiël leek logischer.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.968 Reacties
1.162 Dagen lid
18.691 Likes
dilima1966
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Valentijn Driessen Gjivai Zechiël is nu op dit ogenblik de beste feyenoord speler die er is ik weet niet welke wedstrijd Valentijn Driessen .heeft gekeken

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.299 Reacties
1.420 Dagen lid
6.807 Likes
Gusa
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Zure nare man.

0laf
1.365 Reacties
1.420 Dagen lid
5.965 Likes
0laf
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Hij stelt dat Zechiël na een uur te leeg was voor controlerende rol. Dat zag ik ook. Vanhoutte leek niet leeg. Steijn in plaats van Zechiël leek logischer.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
1
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

Complete Stand

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