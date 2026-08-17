Valentijn Driessen spot enorme zwakte in spel Gjivai Zechiël

Valentijn Driessen is zeer kritisch op Giovanni van Bronckhorst na het eerste puntenverlies van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles (2-2). De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de wissels van de trainer niet goed uitpakten, net als vorige week tegen Sparta Rotterdam. Ook Gjivai Zechiël, die door velen juist wordt bejubeld, krijgt kritiek.
Feyenoord morste zondag in eigen huis punten tegen Go Ahead. De Rotterdammers gaven een 2-0-voorsprong uit handen en hadden het in de slotfase lastig met de Deventenaren. Volgens Driessen heeft dat te maken met de wissels van Van Bronckhorst.
“Daarvoor moet hij in de spiegel kijken. Hij moet zich afvragen of hij wel op de juiste momenten de juiste wissels toepast en of hij wel de wedstrijd goed leest. Vorige week werd het daar alleen maar slechter door en tegen Go Ahead was dat precies hetzelfde”, vindt Driessen.
De journalist kon zich vooral niet vinden in de wissel van Charles Vanhoutte. De controleur werd in de tweede helft naar de kant gehaald voor Sem Steijn. “Die had je eigenlijk helemaal niet nodig, maar hij wilde aanvallend wisselen en meer druk op Go Ahead krijgen. Dat ging ten koste van de organisatie”, aldus Driessen.
Door de wissel van Vanhoutte moest Gjivai Zechiël de rol als controleur op zich nemen. “Dat blijkt een speler van één uur. Daarna zie je hem niet meer. Dat was tegen Sparta hetzelfde. In het begin van de wedstrijd kan hij het verschil maken – en dat deed hij tegen Go Ahead ook – maar na een uur is het wel leeg bij hem.”
Zechiël was verantwoordelijk voor de 1-0 van de Rotterdammers.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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Zure nare man.