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Giovanni van Bronckhorst onthult pijnlijke boodschap aan Anel Ahmedhodžić

17 augustus 2026, 10:12
Anel Ahmedhodzic
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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De afwezigheid van Anel Ahmedhodžić in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het thuisduel met Go Ahead Eagles had een puur sportieve reden, dat geeft Giovanni van Bronckhorst eerlijk toe na het 2-2 gelijkspel. Ondertussen trekt de 27-jarige mandekker nadrukkelijk de aandacht van Southampton en zijn oude werkgever Sheffield United.

Van Bronckhorst kon na afloop van de remise niet vertellen of een vertrek van de Bosniër aanstaande is. "Dat weet ik niet. Met Dévy (Rigaux, red.) heb ik er niet over gehad hoe het met hem ervoor staat of er een transfer aan zit te komen. Hij zat er vandaag niet bij omdat we voor anderen hebben gekozen, simpel", aldus de eindverantwoordelijke van de Rotterdamse club.

Tegen Go Ahead Eagles kregen St. Juste en Tsuyoshi Watanabe de voorkeur in de basis. Thijs Kraaijeveld maakte zijn opwachting als reservespeler.

Interesse van Southampton en Sheffield United

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Dat de verdediger na slechts één seizoen alweer mag vertrekken uit Rotterdam-Zuid, heeft meerdere oorzaken. Jeremiah St. Juste heeft zich dusdanig goed ontwikkeld dat hij de concurrentiestrijd lijkt te winnen, terwijl het forse salaris van Ahmedhodžić zwaar drukt op de begroting voor een speler zonder vaste basisplaats. Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat Southampton zich inmiddels heeft gemeld om een overgang te bespreken. Daarnaast liet de trainer van Sheffield United zich al uit over een mogelijke terugkeer van de centrale verdediger.

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Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2

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Eredivisie
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PSV
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4
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2
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