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‘Gjivai Zechiël zet zinnen op vertrek bij Feyenoord, persoonlijk akkoord met Lille’

9 juli 2026, 13:50
Gjivai Zechiël met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Gjivai Zechiël heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Lille OSC, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. De Fransen voldoen volgens de clubwatcher vooralsnog echter niet aan de vraagprijs van Feyenoord.

Feyenoord kreeg deze zomer de nodige huurlingen weer terug, nadat zij het afgelopen jaar voor verschillende clubs hadden gespeeld. In Rondje WK krijgt Krabbendam de vraag wat hij verwacht dat er met Calvin Stengs, Luka Ivanusec, Ramiz Zerrouki en Zechiël gaat gebeuren. “Die gaan allemaal weg”, is de Feyenoord-volger heel stellig.

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De verslaggever zegt vervolgens dat hij de kwestie van Zechiël ‘wel een verhaal’ vindt. “Dat vinden ze best wel een goede speler bij Feyenoord en hij heeft het ook goed gedaan bij Utrecht.” In de Domstad was de middenvelder in vijftig duels goed voor tien doelpunten en tien assists. “Die willen ze ook wel graag houden.”

Of dat daadwerkelijk gaat lukken, valt te bezien. Zechiël wordt de voorbije weken namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met een stap naar Lille. “Die jongen heeft zelf in zijn hoofd al bepaald dat hij weg wil. Lille heeft al een bod gedaan en die jongen is zelf ook al akkoord met Lille. Maar Feyenoord wil er meer voor hebben.” Hoe hoog het afgeslagen bod uit Frankrijk was, is niet duidelijk.

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Celta de Grifo
45 Reacties
882 Dagen lid
46 Likes
Celta de Grifo
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Erg jammer als Zechiël nu al weggaat, juist nu hij onder v. Bronckhorst wel een serieuze kans gaat krijgen. Heb erg van hem genoten in de Galgenwaard. Hij heeft zich sterk ontwikkeld en is pas 22. Vraag me ook af of Lille op dit moment wel de juiste stap voor hem is.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
45 Reacties
882 Dagen lid
46 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Erg jammer als Zechiël nu al weggaat, juist nu hij onder v. Bronckhorst wel een serieuze kans gaat krijgen. Heb erg van hem genoten in de Galgenwaard. Hij heeft zich sterk ontwikkeld en is pas 22. Vraag me ook af of Lille op dit moment wel de juiste stap voor hem is.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

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