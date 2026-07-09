Scheidsrechtersbaas Collina ziedend om complotten na Argentinië - Egypte

Pierluigi Collina is ziedend om de aantijgingen richting François Letexier na Argentinië - Egypte (3-2) in de achtste finale van het WK. De Franse arbiter wordt er door sommige voetbalfans en Egypte van beschuldigd Argentinië en Lionel Messi voor te trekken. Dat valt compleet verkeerd bij de scheidsrechtersbaas van de FIFA.

Argentinië stond dinsdagavond in de 78ste minuut nog met 0-2 achter tegen Egypte, maar draaide het in een zinderende slotfase helemaal om. Na afloop klonk er veel kritiek op Letexier door de beslissing om een goal van Egypte af te keuren, terwijl de winnende treffer van Enzo Fernández wel bleef staan nadat Mohamed Salah enkele seconden ervoor naar de grond ging in het strafschopgebied. Zo tekende de Egyptische bond zelfs een protest aan bij de FIFA en eiste het land dat Letexier geen wedstrijden meer toebedeeld krijgt. Op het internet roept men massaal dat Gianni Infantino erop uit is om Messi opnieuw het WK te laten winnen.

Artikel gaat verder onder video

Collina is niet te spreken over de beschuldigingen aan het adres van Letexier. “Constructieve discussies over beslissingen zullen natuurlijk altijd deel uitmaken van het voetbal, maar ongegronde beschuldigingen horen niet thuis in onze sport”, foetert de voormalig topscheidsrechter in een interview op de kanalen van de FIFA. “Niemand kan de integriteit van de scheidsrechters van het WK in twijfel trekken. Als dat wel gebeurt, lokt het reacties uit die leiden tot bedreigingen aan hun adres en dat van hun familie. Dit is onacceptabel”, maakt hij duidelijk.

Ook de suggestie dat Infantino de scheidsrechters opdrachten zou meegeven, slaan volgens Collina helemaal nergens op. “Hij heeft altijd zijn volledige steun uitgesproken voor FIFA Team One (het scheidsrechtersteam, red.) en ons tegelijkertijd het vertrouwen gegeven om onafhankelijk te werken”, aldus de scheidsrechtersbaas. “Scheidsrechters nemen beslissingen in alle eerlijkheid en streven er, net als spelers en coaches, altijd naar om het beste te geven.”

Collina besluit vervolgens in te gaan op de twee meest besproken momenten: de afgekeurde goal van Egypte en de goedgekeurde treffer van Argentinië. “Na elk doelpunt bekijkt de VAR de aanvallende fase. Als er tijdens de aanloop naar het doelpunt een overtreding wordt geconstateerd die heeft bijgedragen aan het doelpunt, zal de VAR een herziening op het veld aanbevelen.” De oud-scheidsrechter benadrukt dat er geen maximale afstand tot het doel of tijd tussen het incident en het doelpunt is vastgelegd waarbuiten iets niet meer tot afkeuren kan leiden.

“Een voorbeeld hiervan is de overtreding van Marwan Attia, nummer 19 van Egypte, die duidelijk op de voet van Lisandro Martínez, nummer 6 van Argentinië, stapte”, begint Collina over de afgekeurde goal van Egypte. “Wij beschouwen een overtreding als een overtreding. Of de overtreding nu duidelijk zichtbaar is of niet, als de scheidsrechter deze niet op het veld heeft gezien, kan de VAR ingrijpen. Maar ook als er geen overtreding wordt geconstateerd tijdens de aanloop naar een doelpunt, zal de VAR de scheidsrechter informeren.”

De oud-arbiter vindt de situatie voor de afgekeurde goal van Egypte compleet anders dan voorafgaand aan de treffer van Argentinië. “Op de voet van een tegenstander stappen is een overtreding, terwijl een verdediger die eerst de bal aanraakt en vervolgens normaal contact maakt tijdens het spel geen overtreding begaat”, stelt Collina, die aangeeft dat vlak voor de 3-2 sprake was van het tweede. “De scheidsrechter en de VAR oordeelden dat het om normaal contact ging tussen de Egyptenaar Mohamed Salah en de Argentijn Julián Alvarez. Natuurlijk zal er altijd een vorm van subjectiviteit in sommige beslissingen zitten, maar we zijn tevreden over hoe dit principe gedurende het hele toernooi is toegepast.”