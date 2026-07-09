is niet fit genoeg om te spelen in de kwartfinale van het WK tussen Frankrijk en Marokko, zo bevestigt bondscoach Mohamed Ouahbi op zijn persconferentie voor het duel. De keuzeheer heeft wel hoop dat hij zijn topscorer nog kan gebruiken in een eventueel vervolg van het toernooi.

Saibari speelde met Marokko een uitstekend WK, waar hij in de groepsfase in alle drie de wedstrijden trefzeker was. In de zestiende finale maakte hij tegen Oranje vervolgens de beslissende strafschop in de penaltyreeks, maar zijn achtste finale tegen Canada (3-0 winst) kwam vroegtijdig ten einde. Saibari moest zich na ruim twintig minuten laten wisselen met klachten aan zijn hamstring.

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Het Marokkaanse Morocco World News meldde woensdag dat er goede hoop was bij de Atlasleeuwen dat Saibari inzetbaar zou zijn voor de kwartfinale tegen Frankrijk. Uiteindelijk heeft de voormalig PSV’er het niet gehaald, zo laat Ouahbi in aanloop naar de clash weten op zijn persconferentie. “Hij is er nog niet klaar voor, maar ik hoop dat dit niet het einde van het toernooi voor hem betekent”, is de bondscoach heel duidelijk.

Mocht Marokko afrekenen met Frankrijk, zou Saibari in de halve finale eventueel weer minuten kunnen maken. “We hebben bewezen dat we elk team pijn kunnen doen, en dat is het doel”, spreekt Ouahbi zijn vertrouwen in een goed resultaat uit. Vier jaar geleden troffen Frankrijk en Marokko elkaar in de halve finale van het WK in Qatar, wat in 2-0 voor de Fransen eindigde. “Elke wedstrijd is anders, heeft zijn eigen context, zijn eigen geschiedenis. Het zal niet hetzelfde zijn als in 2022”, aldus Ouahbi. “Wat belangrijk is, is dat we nu een ander team hebben, en we gaan het opnemen tegen een ander Frans team dan dat van vier jaar geleden. Beide teams zijn nog beter geworden en dat is logisch, want het zijn twee landen die heel hard werken.”