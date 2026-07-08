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Bosz begrijpt niets van WK-inmenging Trump: 'Lachwekkend en verschrikkelijk'

8 juli 2026, 22:31   Bijgewerkt: 22:40
Bosz FCUpdate
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Peter Bosz heeft met verbazing gereageerd op de veelbesproken inmenging van Donald Trump tijdens het wereldkampioenschap voetbal. De trainer van PSV noemt het optreden van de Amerikaanse president onbegrijpelijk en vindt dat politiek zich niet moet mengen in voetbalzaken.

Bosz sprak woensdag tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres op sportcentrum Papendal met FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof. Naast de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam ook de opmerkelijke situatie rondom Trump ter sprake. De Amerikaanse president nam eerder contact op met FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de schorsing van Folarin Balogun. De aanvaller van de Verenigde Staten kreeg tijdens het WK een rode kaart, waarna Trump zich persoonlijk inzette om de straf terug te draaien. Niet veel later besloot de wereldvoetbalbond de schorsing daadwerkelijk op te heffen.

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Die beslissing zorgde internationaal voor veel discussie en ook Bosz keek met grote verbazing naar de gebeurtenissen. De PSV-trainer vindt dat de grens tussen sport en politiek hiermee wordt overschreden.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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GS
DS
PT
1
Mexico
3
6
9
2
Zuid-Afrika
3
-1
4
3
Zuid-Korea
3
-1
3
4
Tsjechië
3
-4
1
Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnië-Herzeg.
3
-1
4
4
Qatar
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