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Racistische senator komt wéér met bizarre scheldpartij richting Kylian Mbappé

8 juli 2026, 21:18
Kylian Mbappe bij Frankrijk
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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De Paraguayaanse senator Celeste Amarilla (61) heeft haar verbale en racistische aanvallen op Kylian Mbappé een nieuw hoofdstuk gegeven door de Franse aanvoerder woensdag tijdens een senaatszitting zwaar te beledigen. Ondanks een lopend strafrechtelijk onderzoek van het parket van Parijs weigert de politica gas terug te nemen.

De aanleiding voor de ruzie is de achtste finale op het WK tussen Frankrijk en Paraguay, die zaterdag in Philadelphia werd gespeeld. De Fransen wonnen dat grimmige duel met 1-0 dankzij een benutte strafschop van Mbappé.

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Na afloop van de wedstrijd zou de doelpuntenmaker hebben geweigerd om de hand te schudden van Orlando Gill, de 26-jarige doelman van de Zuid-Amerikanen. Dat incident was voor het lid van de Liberaal-Radicale Partij reden om op X zwaar racistische uitlatingen te doen, waarin zij de aanvaller onder meer een gekoloniseerde Kameroener noemde en stelde dat hij was opgevoed door chimpansees.

Amarilla trekt fel van leer in senaat

Tijdens een toespraak in het Paraguayaanse parlement deed de senator woensdag nog een schepje bovenop haar eerdere uitlatingen. "Wanneer Orlando Gill, een jongere die ongetwijfeld voor het eerst op een WK speelde, voor het oog van de hele wereld de hand reikt met alle bescheidenheid van een Paraguayaan, weigert deze hoerenzoon hem de hand te schudden en schreeuwt hij in zijn gezicht", sprak de politica.

Volgens haar past dat gedrag niet bij de Franse identiteit. "Dat is niet Frans. Een Fransman zou dat nooit hebben gedaan", aldus de 61-jarige. "Ik weiger dit immense Frankrijk, evenals zijn immense culturele, artistieke en democratische erfgoed, te reduceren tot Mbappé", voegt ze eraan toe.

Van enige spijt richting het slachtoffer lijkt geen sprake te zijn. Hoewel de senator haar berichten op X inmiddels heeft verwijderd, weigert zij haar excuses aan te bieden aan de voetballer. Sterker nog, zij dreigt nu zelf met juridische stappen tegen de international wegens vermeend gendergerelateerd geweld. De aanleiding daarvoor is de reactie van Mbappé, die haar na de eerdere incidenten een verachtelijke vrouw had genoemd.

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
31
25
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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