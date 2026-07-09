De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt voor NEC nog niet zoals gehoopt, zo vertelt Dick Schreuder tegenover De Gelderlander. Met nog minder dan een maand te gaan voor het Champions League-debuut (begin augustus) is het elftal volgens de trainer nog verre van compleet.

De Nijmeegse clubleiding stelde bewust een oefenprogramma samen waardoor NEC snel moest worden klaargestoomd voor de derde voorronde van de Champions League. De eerste oefenwedstrijd werd op 1 juli gespeeld tegen De Treffers (1-1), terwijl de ploeg van Dick Schreuder woensdag in actie kwam tegen MSV Duisburg.

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NEC verloor het duel met de ploeg uit de 3. Bundesliga met 2-3, al speelde het met een incomplete selectie. Door geblesseerden en (mogelijke) vertrekkers moest Schreuder het doen met meerdere jeugdspelers. De oefenmeester had graag gezien dat dit anders was: “Het is belangrijk dat er snel nieuwe spelers bijkomen, omdat je door wil in je manier van spelen. Nu spelen we oefenwedstrijden om iedereen fit te houden, maar je wil hierin ook vastigheden creëren. Ook met de nieuwe spelers erbij. Als die later komen, wordt dat lastiger. Dit is niet de voorbereiding die we voor ogen hadden.”

“Het is duidelijk dat de selectie verre van compleet is. Natuurlijk baal ik daarvan, maar ik denk dat de trainer nog het meest baalt. Je wilt zo snel mogelijk een team hebben dat klaar is. Hoe langer dat duurt, hoe langer het ook duurt voordat je bent waar je wil zijn op het moment dat het er echt om gaat”, vult Bryan Linssen, die wél blijft, aan.

Woensdagavond werd bekend dat Basar Önal zijn transfer naar Lille heeft afgerond. De Turkse buitenspeler vertrekt voor een recordbedrag (naar verluidt circa twaalf miljoen euro) naar Frankrijk. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook Kodai Sano en Sami Ouaissa zullen vertrekken uit De Goffert, terwijl proefspeler Emre Mor een contract krijgt aangeboden.