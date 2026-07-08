Recordtransfer NEC op losse schroeven: 'Ik denk dat het niet doorgaat'

Dick Schreuder verwacht dat de transfer van naar TSG Hoffenheim van de baan is. De trainer van NEC baseert dit vermoeden op de naderende transfer van Nathan De Cat naar de Duitse club, waardoor de Japanse middenvelder voorlopig in Nijmegen lijkt te blijven.

Sano werd de afgelopen periode nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Bundesliga. Hoffenheim was in vergaande onderhandelingen om de speler naar Duitsland te halen. Vanwege deze transferperikelen ontbrak de middenvelder vandaag tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. Eerder moest hij het oefenduel met De Treffers al aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte. Buitenlandse media melden inmiddels dat Hoffenheim hard op weg is om De Cat aan te trekken, een pas zeventienjarige Belg van Anderlecht die eveneens op het lijstje stond bij PSV.

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Na afloop van de nederlaag tegen MSV Duisburg gaf Schreuder aan dat de deal voor Sano hierdoor in het water lijkt te vallen. "Ik wist al een paar weken geleden dat De Cat naar Hoffenheim of PSV zou gaan", zo stelde de trainer. "Als ze voor hem gaan, denk ik dat de transfer van Sano niet doorgaat", legde hij uit. Volgens de coach zal de Duitse club een keuze maken tussen de twee talenten. "Ze zullen ze niet allebei halen", concludeerde de keuzeheer.

Voor Sano betekent dit dat hij zich voorlopig weer op NEC moet richten. De Nijmegenaren zitten momenteel volop in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen. Schreuder verwacht dat zijn speler snel weer aansluit bij de wedstrijdselectie. "Kodai zat nog met transferperikelen, alleen dat gaat nu waarschijnlijk wat langer duren", merkte de trainer op. "Dan moet hij wel weer gaan spelen natuurlijk", voegde hij daaraan toe over de situatie van de Japanner.

De onzekerheid rondom Sano is onderdeel van een bredere puzzel voor Schreuder in de voorbereiding. De coach heeft momenteel te maken met een incomplete selectie. Naast Sano ontbreekt ook aanvaller Başar Önal wegens een naderende miljoenentransfer naar het Franse Lille. Ondanks de transferperikelen en de recente oefennederlaag gaf Schreuder eerder al aan kalm te blijven onder de omstandigheden en eist hij realisme rondom de verwachtingen voor het komende seizoen.