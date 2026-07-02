NEC en Hoffenheim zijn dicht bij een akkoord over , zo meldt Mounir Boualin donderdagochtend op X. De transferjournalist weet dat de Nijmegenaren ‘zo goed als tevreden’ zijn met het tweede bod uit Duitsland.

In juni werd bekend dat Hoffenheim concrete belangstelling had in Sano. De nummer vijf van het afgelopen Bundesliga-seizoen zou een bod van vijftien miljoen euro hebben uitgebracht op de sterspeler van NEC. Destijds werd al gemeld dat de Nijmegenaren meer miljoenen wilden vangen voor de Japanse middenvelder.

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Hoffenheim heeft inmiddels een tweede bod uitgebracht op Sano, waar NEC wél op lijkt te happen. Volgens Boualin is de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zo goed als tevreden met het bod en nadert een akkoord. Over de hoogte van de transfersom wordt geen uitspraak gedaan, maar het bedrag lijkt in ieder geval boven de vijftien miljoen euro te liggen.

Sano bleef woensdagavond langs de kant tijdens de oefenwedstrijd tussen De Treffers en NEC (1-1). Volgens de Nijmeegse clubleiding ontbrak de middenvelder wegens ziekte, maar er lijkt toch echt meer te spelen. De huidige uitgaande recordtransfer van NEC staat op naam van Robin Roefs, die voor minstens 10,5 miljoen euro naar Sunderland vertrok.