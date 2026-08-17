Cagliari maakt zich grote zorgen om Yael Trepy. De twintigjarige aanvaller ligt momenteel op de intensive care nadat hij gisteren bijna verdronk in een zwembad in Porto Cervo op Sardinië. De Fransman is per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Sassari, waar hij in kritieke toestand vecht voor zijn leven.

Volgens een officiële verklaring van de Italiaanse club werd de boomlange spits in het water verrast door de diepte van het bad. Omdat de jonge speler niet kan zwemmen, raakte hij direct in ademnood toen hij de bodem niet meer kon raken.

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"De aanvaller is momenteel opgenomen in het Santissima Annunziata-ziekenhuis in Sassari, waar hij op de intensive care ligt", zo laat de werkgever van de centrumspits weten. De club voegt daaraan toe: "De club staat in constant contact met de medische faciliteit en de familie van de speler, en volgt de ontwikkeling van zijn toestand op de voet".

Na de Coppa Italia-wedstrijd tegen Arezzo, waarin Trepy in de basis begon, kreeg de selectie van Cagliari twee dagen vrij. De ploeg zou maandag de training hervatten met het oog op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Parma.