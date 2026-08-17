Daan Rots extreem teleurgesteld in eigen supporters: ‘Dit is onbegrijpelijk’

is niet te spreken over het gedrag van de fans van FC Twente tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1). Vooral het uitfluiten van schiet bij de aanvaller in het verkeerde keelgat. Tegenover Tubantia haalt Rots uit naar de eigen supporters.

Door de wisselvallige seizoenstart heerste er zondagmiddag een giftige sfeer in de Grolsch Veste. Rots merkte al snel dat het onrustig was op de tribunes. “Ik weet ook wel dat de resultaten nog niet parallel liepen met de verwachtingen. En ja, het was donderdag in Slowakije niet goed, maar over twee duels was het 9-3 voor ons. Om dan al meteen zulke verregaande conclusies te trekken...”, zegt hij.

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Volgens de vleugelspeler en trainer John van den Brom had het gedrag van de FC Twente-fans veel invloed op de spelers. “Je merkte dat spelers erop gingen reageren en nerveus werden. En dat kan niet”, zegt Van den Brom.

Rots haalt uit naar eigen supporters

Het dieptepunt volgde toen Daouda Weidmann naar de kant werd gehaald voor Van den Belt. De bekritiseerde middenvelder werd bij zijn invalbeurt getrakteerd op een ‘heus fluitconcert’. “Daar kan ik echt giftig om worden. Kom op: we hebben met een groot deel van deze groep een heel goed jaar gehad. We zijn bijna derde geworden. Waar heeft Thomas dit aan te danken? Je wilt toch dat we op dat moment de 4-1 of 5-1 maken?”, zegt een zichtbaar teleurgestelde Rots.

“Thomas heeft vorig seizoen belangrijke goals gemaakt en heeft het heel goed gedaan. Ik weet ook dat veel mensen Daouda Weidmann graag zien spelen, maar hier was geen enkele reden voor. Ik roem onze supporters altijd om alles, maar dit vond ik onbegrijpelijk”, sluit de aanvaller af.