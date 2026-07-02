PSV heeft de pijlen nadrukkelijk gericht op de komst van Nathan De Cat, zo meldt Mounir Boualin. De 17-jarige middenvelder van RSC Anderlecht geldt als een van de grootste talenten van België en kan rekenen op serieuze interesse vanuit Eindhoven.

Omdat de jonge Belg weigert zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen, staat zijn huidige werkgever open voor een zomers vertrek. De regerend landskampioen van Nederland hoopt hiervan te profiteren en bereidt een serieuze poging voor om de speler los te weken. Volgens FootballTransfersNL wordt de Estimated Transfer Value (ETV) van De Cat geschat op 7,8 miljoen euro.

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De Eindhovense clubleiding ziet in de kersverse international een directe versterking voor het middenveld van hoofdtrainer Peter Bosz, zowel voor de korte als de lange termijn. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al een vaste waarde in Brussel; hij speelde tot dusver 53 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vijf assists. Afgelopen maart debuteerde hij bovendien voor de nationale ploeg van België, al liep hij een selectie voor het WK mis.

Eerder toonde TSG Hoffenheim zeer concrete interesse in De Cat. De Duitse club bereikte zelfs al een persoonlijk akkoord met het talent, maar de transfer ketste af omdat men niet verder wilde gaan dan een bod van twintig miljoen euro. Daarop schakelde Hoffenheim door naar Kodai Sano, een 22-jarige Japanse middenvelder van NEC die eveneens op het verlanglijstje van PSV stond. De club uit de Bundesliga is inmiddels nagenoeg rond met de Nijmegenaren over een transfer, die inclusief bonussen richting de twintig miljoen euro kan oplopen.

Update: ED: PSV nog niet concreet voor De Cat

Ook het Eindhovens Dagblad heeft melding gemaakt over de geruchten rondom PSV en De Cat. Volgens Rik Elfrink is er nog geen sprake van concrete interesse. De betrouwbare journalist noemt een eventuele overgang op dit moment onrealistisch.